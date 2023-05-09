Работа зернового коридора возобновлена, – СМИ

Работа черноморского зернового коридора возобновлена благодаря усилиям со стороны Турции. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции.

"В результате инициативы Турции проверки (суден, – ред.) начались снова, и зерновой коридор снова заработал", – указывает СМИ.

В свою очередь Anadolu Agency со ссылкой на Министерство нацобороны Турции пишет, что 10-11 мая в Стамбуле состоятся двусторонние и многосторонние встречи с участием представителей Украины, РФ и ООН. Стороны будут обсуждать продление действия зернового соглашения.

Напомним, 8 мая Мининфраструктуры Украины сообщило, что Россия в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать судна на вход и проводить инспекции. На тот момент на проверки в территориальных водах Турции ожидали 90 суден, из которых 62 – те, которые шли под загрузку.

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