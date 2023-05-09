Робота зернового коридору відновлена, – ЗМІ

Роботу чорноморського зернового коридору відновлено завдяки зусиллям із боку Туреччини. Про це повідомляє TRT Haber із посиланням на джерела у Міністерстві національної оборони Туреччини.

"У результаті ініціативи Туреччини перевірки (суден, – ред.) почалися знову, і зерновий коридор знову запрацював", – вказує ЗМІ.

Своєю чергою Anadolu Agency із посиланням на Міністерство нацоборони Туреччини пише, що 10-11 травня у Стамбулі відбудуться двосторонні та багатосторонні зустрічі за участі представників України, РФ та ООН. Сторони обговорюватимуть продовження дії зернової угоди.

Нагадаємо, 8 травня Мінінфраструктури України повідомило, що Росія вкотре фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити інспекції. На той момент на перевірки в територіальних водах Туреччини очікували 90 суден, з яких 62 – ті, які йшли під завантаження.

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