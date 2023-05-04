Ціни на пшеницю підвищилися на тлі ескалації напруженості у Чорному морі

Ціни на пшеницю у світі зросли найбільш різко за останні шість місяців через ескалацію напруженості в Чорному морі після того, як Кремль атакували нібито українські дрони.

Ця ескалація відбулася у важливий час, коли обговорюється продовження "зернової угоди", яка дозволитт Україні надалі експортувати врожай через Чорне море, пише Вloomberg.

Видання зазначає, що ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% до 6,475 доларів за бушель, а в Сінгапурі торгувалися на рівні 6,41 долара. Днем раніше ціни підскочили ще на 5%. Ціни на кукурудзу в четвер впали на 0,3%, а на сою майже не змінилися.

Аналітик Farm Futures Жаклін Холланд повідомила, що атака безпілотника знову викликала занепокоєння щодо світових поставок пшениці та викликала деякі занепокоєння трейдерів щодо того, що недавній розпродаж, можливо, зайшов занадто далеко.

Повідомляється, що такаого спалаху напруженості було достатньо, щоб спровокувати купівлю на ринку пшениці. При цьому, раніше ціни тут впали до дворічного мінімуму через сприятливі перспективи врожаю в північній півкулі, де вирощується більша частина пшениці в світі.

Згідно з повідомленнями турецьких ЗМІ, заступники міністрів оборони Туреччини, Росії та України мають обговорити продовження угоди, яка, за словами Москви, закінчується 18 травня.

На початку травня у протоці Босфор зібралася черга суден через блокування Росією проходу балкерів з українським зерном. РФ відверто саботує дію зернової угоди.