Зернова угода. В Туреччині анонсували перемовини за участі представників України та Росії

Заступники міністрів оборони України, Туреччини та Росії проведуть зустріч щодо зернової угоди 5 травня у Стамбулі. Про це заявив очільник Міноборони Туреччини Хулусі Акар, передає CNN Turk.

За словами турецького чиновника, сторони готові продовжити термін дії угоди.

"Ми сподіваємося, що зернова угода триватиме без збоїв. Оскільки ця угода дуже важлива для регіонального миру та стабільності, а також для країн, які цього потребують. У цьому контексті можна сказати, що сторони готові продовжити термін. Ми хочемо без проблем продовжити цю ініціативу", – сказав Акар.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Однак Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування.

Reuters із посиланням на українського високопосадовця писало, що переговори щодо зернової угоди відбудуться 3 травня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com