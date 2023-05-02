Стала відома дата обговорення “зернової угоди”

Переговори за участі всіх сторін щодо угоди, яка дозволяє безпечно експортувати українське зерно через коридор в Чорному морі, відбудeться 3 травня. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року, дозволяє Україні після повномасштабного вторгнення Росії експортувати зерно портами Чорного моря.

"Переговори заплановані на завтра. За участі всіх сторін, сподіваюся, будуть результати", - повідомив агентству український високопосадовець.

Минулого тижня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що відвідає Вашингтон, щоб зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном для порятунку Чорноморської зернової угоди.

25 квітня Лавров заявив, що угода знаходиться в "глухому куті", оскільки термін її дії швидко наближається. На прес-конференції в ООН Лавров повторив скарги на те, що Росія має проблеми з продажем власного зерна і добрив через санкції на її фінансові операції.

24 квітня квітня Гутерріш передав листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому виклав пропозиції щодо Чорноморської зернової ініціативи.

17 квітня представники РФ заблокували інспекції суден, які рухаються в рамках зернової угоди, в територіальних водах Туреччини. Однак 19 квітня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за результатами візиту в Туреччину запевнив, що перевірки будуть відновлені.