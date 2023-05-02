Стала известна дата обсуждения "зернового соглашения"

Переговоры с участием всех сторон по соглашению, позволяющему безопасно экспортировать украинское зерно через коридор в Черном море, состоятся 3 мая. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года, разрешает Украине после полномасштабного вторжения России экспортировать зерно портами Черного моря.

"Переговоры запланированы на завтра. При участии всех сторон, надеюсь, будут результаты", - сообщил агентству украинский чиновник.

На прошлой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что посетит Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном для спасения Черноморского зернового соглашения.

25 апреля Лавров заявил, что соглашение находится в "тупике", поскольку срок его действия быстро приближается. На пресс-конференции в ООН Лавров повторил жалобы на то, что у России проблемы с продажей собственного зерна и удобрения из-за санкций на ее финансовые операции.

24 апреля Гутерриш передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложения по Черноморской зерновой инициативе.

17 апреля представители РФ заблокировали инспекции судов, двигающихся в рамках зернового соглашения, в территориальных водах Турции. Однако 19 апреля министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по результатам визита в Турцию заверил, что проверки будут возобновлены .