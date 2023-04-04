Рекорд с начала полномасштабной войны. Украина экспортировала 7,8 млн тонн агропродукции в марте

Украина в марте экспортировала 7,8 млн тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 12% больше показателя февраля и является месячным рекордом с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Отмечается, что 51% экспорта в марте было осуществлено с помощью работы "зернового коридора", а остальные – альтернативными экспортными маршрутами. Однако в УКАБ отмечают, что не вся продукция успела физически пересечь границу.

Структура экспорта агропродукции выглядела так:

зерновые культуры – 5,7 млн тонн (кукуруза – 67%, пшеница – 29%, ячмень – 4%). Рост к показателю в прошлом месяце: 10%;

масличные культуры – 683,1 тыс. тонн (соя – 61%, семена подсолнечника – 29% и рапса – 9%). Рост: 23%;

растительные масла – 556,2 тыс. тонн (подсолнечное масло – 94%, соевое – 5%). Рост: 28%;

жмыха после извлечения растительных масел – 454,7 тыс. тонн (подсолнечный – 83%, соевый - 17%). Рост: 10%.

Повышение показателей продемонстрировали абсолютно все группы продукции АПК, что являюется положительной тенденцией, добавили в УКАБ.

При этом в ассоциации отметили, что важной новостью по поводу украинского экспорта в марте стало продление действия "зернового коридора".

А вот основной проблемой является разрыв между мировой ценой и ценой на украинском рынке на основные сельскохозяйственные культуры. Как пишет УКАБ, уменьшение этого разрыва помогло бы получить средства для полноценного использования удобрений, средств защиты растений и т.п., которые в 2023 году аграрии будут использовать минимально из-за ограниченности финансовых ресурсов.

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