Рекорд із початку повномасштабної війни. Україна експортувала 7,8 млн тонн агропродукції в березні

Україна в березні експортувала 7,8 млн тонн продукції агропромислового комплексу, що на 12% більше за показник лютого і є місячним рекордом із початку повномасштабної війни. Про це повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Зазначається, що 51% експорту в березні було здійснено за допомогою роботи "зернового коридору", а решта – альтернативними експортними маршрутами. Однак в УКАБ зауважують, щоне вся продукція встигла фізично перетнути кордон.

Структура експорту агропродукції виглядала так:

зернові культури: 5,7 млн тонн (кукурудза - 67%, пшениця - 29%, ячмінь - 4%). Зростання до показника минулого місяця: 10%;

олійні культури – 683,1 тис. тонн (соя – 61%, насіння соняшнику – 29% та ріпаку – 9%). Зростання: 23%;

рослинні олії – 556,2 тис. тонн (соняшникова олія - 94%, соєва - 5%). Зростання: 28%;

макухи після вилучення рослинних олій – 454,7 тис. тонн (соняшникова - 83%, соєва - 17%). Зростання: 10%.

Підвищення показників продемонстрували абсолютно всі групи продукції АПК, що є позитивною тенденцією, додали в УКАБ.

При цьому в асоціації зауважили, що важливою новиною щодо українського експорту в березні стало продовження дії "зернового коридору".

А ось основною проблемою є великий розрив між світовою ціною та ціною на українському ринку на основні сільськогосподарські культури. Як пише УКАБ, зменшення цього розриву допомогло б отримати кошти для повноцінного використання добрив, засобів захисту рослин тощо, які в 2023 році аграрії використовуватимуть мінімально через обмеженість фінансових ресурсів.

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