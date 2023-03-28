Фокус на масличные культуры: как на глобальный рынок будет влиять уменьшение в Украине посевных площадей под зерновые культуры

В нынешней посевной украинские аграрии планируют сфокусироваться на увеличении площадей под посев масличных культур, что приведет к частичному снижению валового производства зерновых в Украине. Как это отразится на международных рынках, рассказывает Delo.ua.

В Украине стартовала весенняя посевная-2023. Традиционно посев начали в Одесской области, где за первый день полевых работ удалось посеять 120 гектаров гороха в Измаильском районе. Уже на 24 марта 2023 года сеять начали 18 областей Украины, при этом в прошлом году на это время посев еще не начинали.

В этом году в Украине смогут засеять почти столько же площадей, как в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше зерна, чем потребляют украинцы и сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года — более $20 млрд. По прогнозам Минагрополитики, в Украине будут посеяны агрокультуры на площади 22 млн га. Для сравнения: в довоенном 2021 году удалось посеять на площади около 29 млн га.

При этом около полумиллиона гектаров, или 2% от общих национальных с/х площадей, могут остаться незасеянными из-за боевых действий и заминированных полей.

Однако, несмотря на то, что стартовала весенняя посевная, многие аграрии до сих пор решают, какие культуры будут сеять. На решения по посеву культур влияют несколько факторов:

Возможность экспорта "зерновым коридором". До пролонгации действия "зерновой инициативы" аграрии не были уверены, смогут ли они вывозить зерно. 18 марта в Украине сообщили о продлении "зернового соглашения" еще на 120 дней и эту пролонгацию подтвердили в Турции и ООН, однако не обозначил срок ее действия. В то же время в РФ настаивают на том, что соглашение будет действовать только 60 дней. возможно, в мае работа "зерновой инициативы" может вновь быть под угрозой. Доступность удобрений. В Украине наблюдался дефицит удобрений и рост цен на них. Сейчас ценовые тренды меняются – идет понижение. Также благодаря международным партнерам аграрии смогут бесплатно получить удобрения – прежде всего в прифронтовых областях.

Доступность финансирования. Из-за убыточного прошлого года аграрии зависят от финансовой поддержки государства, чтобы продолжать выращивать агрокультуру. Благодаря программе "Доступные кредиты 5-7-9%" аграрии смогут провести посевную кампанию в 2023 году. В середине марта стало известно, что Кабмин продолжил предоставление государственной финансовой поддержки бизнесу, в частности аграриям, которые получили кредиты в рамках проведения посевной кампании в 2022 году. До этого решения аграрии били тревогу из-за того, что они не понимали, будет ли пролонгирована программа кредитования.

Таким образом, большая война приносит ряд проблем, из-за которых фермеры вынуждены менять структуру посева выбирая агрокультуру, которая в результате может принести прибыль.

Как изменится структура посева

По словам первого замминистра Минагро Тараса Высоцкого, в посевной в этом году остается больший фокус на масличные культуры, что приведет к частичному снижению валового производства зерновых культур в Украине. Это будет влиять на международные рынки, поскольку в результате это может поддерживать тренд на дорогостоящее сырье, высокие мировые цены на зерновые.

Также ожидается, что площадь под подсолнечник будет самая большая, частично должна вырасти площадь под сою и сахарной свеклой.

В отличие от зерновых культур посевные площади под основными видами масличных прогнозируются к увеличению, так: подсолнечник – 5641 тыс га (+476 тыс. га), рапс – 1374 тыс га (+110 тыс. га), соевые бобы – 1841 тыс га ( +334 тыс. га).

Так, уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами вместе с прогнозируемым уменьшением средней урожайности, вызванное ростом цен основных факторов производства, повлияет на объем урожая. Общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 может составить 44,3 млн т против предыдущего показателя в 53,1 млн т. В частности, урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн т (20,5 млн т в 2022 году), ячменя – 4,8 млн т (5,6 млн т), кукурузы – 21,7 млн т (25,6 млн т).

Вместе с тем, ожидается увеличение валового производства масличных культур до 19,2 млн т против 18,2 млн т в прошлом году. Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 11,5 млн т (11,1 млн т), рапса – 3,8 млн т (3,7 млн т), соевых бобов – 3,9 млн т (3,4 млн т). Также ожидается увеличение производства сахарной свеклы – 11,3 млн т (9,7 млн т).

При падении объемов выращивания, урожайности зерновых, а также продолжении трудностей с логистикой Украина гарантированно обеспечит свой внутренний рынок, а экспорт упадет вдвое.

В Украинском сообществе промышленников и предпринимателей (УСПП) отмечают, что из-за уменьшения выращивания зерновых Украиной негативно повлияет на мировой рынок. Глобальные прогнозы свидетельствуют, что в этом году будет меньше урожай пшеницы. В таком случае цены на продукцию возрастут, и если состоятельные страны еще более или менее сбалансируют это, то в бедных странах, особенно на Африканском континенте и некоторых американских странах будут возникать значительные проблемы.

По словам президента УСПП Анатолия Кинаха, подорожание зерновых на мировых рынках (+30-40% по прогнозам) не компенсирует украинским аграриям расходы, ведь стоимость логистики с начала войны выросла в 4 раза и может быть еще повышение на 50-100%. То есть если на мировом рынке пшеница стоит $280-300, то на рынке Украины $110-115 – именно из-за тяжести и стоимости логистики, блокировки экспорта российским агрессором.

"Впервые за последние 50 лет украинское зерно не принесло фермерам прибыль. Все фермеры, сеявшие пшеницу, получили убыток, поэтому в этом году и думают, сеять или нет. Поэтому мы надеемся, что ООН это понимает. Кроме Турции, к активному лоббированию зерновой инициативы должна присоединиться и Франция. Сейчас 10 франкоязычных постколониальных стран особенно страдают от дефицита продовольствия. Соответственно, нужны еще усилия Великобритании, стран Ближнего Востока - ОАЭ, Саудовской Аравии и т.д.

Также в качестве посредника свою роль должен сыграть Китай, убежден вице-президент УСПП, президент Украинской Аграрной Конфедерации Леонид Козаченко. Перед полномасштабной агрессией РФ против Украины КНР втрое увеличил свои продовольственные резервы (пшеница, кукуруза). И даже это не решает для них проблему уменьшения мировых урожаев пшеницы – остановив где-то производство, его не так просто восстановить снова. Поэтому Китай также должен лоббировать поставки украинского зерна на международные рынки.

Довоенная доля Украины в глобальном экспорте пшеницы составила 10% (пятое место в мире), подсолнечника 42% (первое место), кукурузы 16% (второе место), ячменя 10% (третье место). Соответственно, у Украины было существенное поступление валютной выручки в госбюджет. Речь идет как о поступлении денег от экспорта, так и о наличии рабочих мест в стране, что также было двигателем экономической активности в регионах.

Учитывая статистику о доле страны в мировом экспорте пшеницы, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак считает, что из-за Украины во всем агромире не будет критической ситуации. Хотя в прошлом году после заключения "зернового соглашения" именно в этот момент индекс стоимости еды начал снижаться.

Также после возобновления "зернового соглашения" 18 марта 2023 года, позволяющего Украине безопасно экспортировать зерно из ключевых черноморских портов, пшеница на мировом рынке начала дешеветь.

"Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, ее военно-морские корабли заблокировали украинские порты, захватив около 20 миллионов тонн зерна. Поставка продовольствия оказалась под особой угрозой в странах Ближнего Востока и Африки, в значительной степени зависящих от украинского зерна, и по данным ООН, цены на основные продукты питания в этих регионах выросли в среднем на 30%», – вспоминает Орищак.

При этом в ООН заявляли, что 44 миллиона человек в 38 странах столкнулись с "чрезвычайным уровнем голода". Поэтому для отдельных стран сокращение экспортной активности Украины будет иметь негативное влияние.

Если украинские аграрии сместят свой фокус с зерновых на масличные культуры, то в краткосрочной перспективе они увеличат свой заработок. Но здесь есть ключевая проблема – существуют технологии выращивания, на которые влияют не только количество внесенных удобрений, но и ротация культур в севообороте.

Кукурузу, например, можно сеять 5-10 лет подряд, однако подсолнечник – 1 раз в 5 лет на том же поле. Иначе плодородие земли радикально теряется, и тогда уже не спасет даже увеличение добавления минеральных удобрений. Поэтому украинские аграрии не могут все поля засеять подсолнечником, соей, льном, считают эксперты УСПП.