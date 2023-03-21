В Україні затвердили план розмінування полів для проведення посівної

За результатами засідання Національного органу з питань протимінної діяльності було схвалено план заходів із розмінування сільськогосподарських земель для проведення посівної кампанії.

Повідомляється, що Міністерство оборони буде забезпечувати координацію, управління та взаємодію між органами влади, міжнародними партнерами та операторами протимінної діяльності.

"Сьогодні прийнято важливі рішення для того, щоб на наші поля вийшла мирна сільськогосподарська техніка. Робимо усе можливе для проведення у нашій країні весняних польових робіт скрізь, де для цього є відповідні умови. Ми схвалили План заходів з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Українська земля в районах, що найбільше постраждали від бойових дій, родитиме та годуватиме людей по усьому світу. Робимо безпечними поля та інші землі для роботи аграріїв", – повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, на час дії воєнного стану порядок отримання дозволу на виконання вибухових робіт під час розмінування та використання вибухових матеріалів для саперів буде спрощено. Також в Україні визнаватимуться іноземні кваліфікаційні документи.

Першочергово заходи з розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь – найбільш економічно обґрунтованим.

В Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Черкаській областях обстеження потребують близько 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення.

В Україні розпочали системну реалізацію плану з розмінування земель сільськогосподарського призначення в 9 регіонах України, постраждалих від широкомасштабного вторгнення.