В Украине утвердили план разминирования полей для проведения посевной

По результатам заседания Национального органа по противоминной деятельности был одобрен план мероприятий по разминированию сельскохозяйственных земель для проведения посевной кампании.

Сообщается, что Министерство обороны будет обеспечивать координацию, управление и взаимодействие между органами власти, международными партнерами и операторами противоминной деятельности.

"Сегодня приняты важные решения для того, чтобы на наши поля вышла мирная сельскохозяйственная техника. Делаем все возможное для проведения в нашей стране весенних полевых работ везде, где для этого есть соответствующие условия. Мы одобрили План мероприятий по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Украинская земля в районах, наиболее пострадавших от боевых действий, будет рожать и кормить людей по всему миру. Делаем безопасными поля и другие земли для работы аграриев", - сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, на время действия военного положения порядок получения разрешения на выполнение взрывных работ при разминировании и использовании взрывных материалов для саперов будет упрощен. Также в Украине будут признаваться иностранные квалификационные документы.

Первоочередно мероприятия по разминированию будут осуществляться в регионах, где проблема загрязнения территорий наиболее актуальна, а очистка сельхозугодий – наиболее экономически обоснованной.

В Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Черкасской областях в обследовании нуждаются около 470 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

В Украине приступили к системной реализации плана по разминированию земель сельскохозяйственного назначения в 9 регионах Украины, пострадавших от широкомасштабного вторжения.