Аграрії 10 областей розпочали посівну: скільки засіяли

Попри ракетні обстріли та повітряні тривоги, українські аграрії розпочали посівну-2023. Наразі польові роботи тривають у 10 областях.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що станом на 16 березня 2023 року сіяти почали 10 областей України, при цьому в минулому році на цей час посів ще не розпочинали.

Так, всіма категоріями господарств посіяно 82,7 тис. га зернових та зернобобових культур, із яких 26 тис. га – ярої пшениці, 44,2 тис. га – ярого ячменю, 12 тис. га – гороху та 0,5 тис. га – вівса.

Найбільше зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Одещини – 34,3 тис. га. Вони першими в Україні розпочали посівну-2023. В області прогнозується посіяти 726,5 тис га.

Загалом, за минулий тиждень посіяно 66,6 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах – сільгосптоваровиробники Тернопільщини, 20,4 тис. га.

Раніше у Мінагрополітики повідомляли, що українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.

За попередніми даними структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).

Зазначимо, що це вже третя посівна, яку українські аграрії проводитимуть в надскладних умовах війни, щоб тримати аграрний фронт для забезпечення продовольчої безпеки України та світу.

Як раніше повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, за попередніми прогнозами, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником.

Наразі в Україні понад 5 мільйонів гектар (50 тисяч км2) сільськогосподарської землі непридатні до використання. Причина - діяльність країни-агресорки РФ на цих територіях.