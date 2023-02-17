Аграрії розповіли, скільки сільгоспземель вибули з обороту через війну

За попередніми прогнозами, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником - 29 млн га.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами через воєнні дії та замінування земель цьогоріч аграрії не засіють близько 7 млн га сільгоспземель.

"Зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині маємо землі в такому стані, що там не можна проводити польові роботи. Поля здебільшого заміновані", - підкреслив Марчук.

Він наголосив, що розмінування - це одне із пріоритетних завдань на сьогодні, адже майже чверть земель непридатні для сільгоспробіт.

Але розмінування потребує значних коштів, тому зараз ВАР веде перемовини з міжнародними партнерами.

"Потрібно створити фонд підтримки деокупованих територій, адже від того, як швидко знайдемо кошти на розмінування, залежить не лише продовольча безпека, а й можливість реалізувати експортний потенціал", - зазначив Марчук.

Він додав, що з перших днів війни світ відчув нестачу українського продовольства через блокаду морських портів. На думку Марчука, якщо Україна суттєво скоротить посівні площі , то не зможе наростити експорт зернових, що у свою чергу вплине на продовольчу безпеку світу.

Крім того, цьогорічна посівна буде проходити в умовах економії на добривах і ЗЗР.

"Через неможливість реалізувати продукцію за гідними цінами, аграрії внесуть на 40-60% добрив менше від потреби. Додатковим навантаженням для аграріїв є мобілізація. Ми ведемо роботу, щоб фахівці агропідприємств залишалися на місцях", - зауважив Марчук.

Раніше у Мінагрополітики повідомляли, що українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.

За попередніми даними структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).