Посівні площі в Україні зменшились приблизно на чверть: яким буде цьогорічний врожай

Українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.

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Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він зазначив, що через російське вторгнення сільське господарство зазнало колосальних збитків. Це зменшення посівних площ, скорочення виробництва, падіння експорту, дорога логістика та інше.

Усі ці фактори, а також погодні умови, впливатимуть на весняну посівну кампанію.

За попередніми даними структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).

"Якщо ми говоримо про посівну кампанію, то наразі не можемо використовувати приблизно 25% площ через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій. Після деокупації знадобиться багато часу на розмінування та очищення територій. Те, що залишає окупант, потребує як мінімум кількох місяців, а то й до року часу для повернення до виробництва. Ще частину площ не вдалося засіяти через несприятливі погодні умови. Тож, весною потрібно покрити дефіцит не посіяних озимих", - зазначив Висоцький.

За його словами, наразі складно прогнозувати цьогорічний врожай, який значно залежатиме від погодно-кліматичних умов під час проведення комплексів польових робіт, а також фінансового і матеріально-технічного забезпечення конкретного сільськогосподарського товаровиробника. В тому числі - від наявності насіння та засобів захисту рослин.

Вже зараз можна спрогнозувати зменшення внесення добрив до 50% від потреби через здорожчання. А використання дешевших технологій провокує зменшення виробництва і врожаю.

Нагадаємо, у Мінагрополітики повідомили, що українські аграрії переходять на вирощування олійних культур, які є більш рентабельними та дають більший дохід з гектару.

Натомість вітчизняні фермери скоротили посівні площі під озимою пшеницею, тому роль України на світовому ринку цієї зернової значно ослабне наступного сезону.

Зазначимо, за прогнозом аграріїв, в 2023-му українські сільгоспвиробники засіють зерновими культурами площу, що на 45% поступатиметься показнику довоєнного 2021 року.