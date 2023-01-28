Посевные площади в Украине уменьшились примерно на четверть: каким будет урожай в этом году

Украинские аграрии не могут использовать около 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.

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Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Он отметил, что из-за российского вторжения сельское хозяйство понесло колоссальные убытки. Это уменьшение посевных площадей, сокращение производства, падение экспорта, дорогостоящая логистика и прочее.

Все эти факторы, а также погодные условия будут влиять на весеннюю посевную кампанию.

По предварительным данным структурных подразделений областных государственных администраций, ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составить 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года (28,6 млн га).

"Если мы говорим о посевной кампании, то пока не можем использовать примерно 25% площадей из-за ведения боевых действий или временной оккупации территорий. После деоккупации понадобится много времени на разминирование и очистку территорий. То, что оставляет после себя оккупант, требует как минимум нескольких месяцев, а то и до года для возвращения к производству. Еще часть площадей не удалось засеять из-за неблагоприятных погодных условий. Поэтому весной нужно покрыть дефицит не посеянных озимых", - отметил Высоцкий.

По его словам, сейчас сложно прогнозировать урожай этого года, который будет значительно зависеть от погодно-климатических условий во время проведения комплексов полевых работ, а также финансового и материально-технического обеспечения конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя. В том числе – от наличия семян и средств защиты растений.

Уже сейчас можно спрогнозировать уменьшение внесения удобрений до 50% потребности из-за подорожания. А использование более дешевых технологий провоцирует уменьшение производства и урожая.

Напомним, в Минагрополитики сообщили, что украинские аграрии переходят на выращивание масличных культур, которые являются более рентабельными и дают больший доход с гектара.

Зато отечественные фермеры сократили посевные площади под озимой пшеницей, поэтому роль Украины на мировом рынке этой зерновой значительно ослабнет в следующем сезоне.

Отметим, по прогнозу аграриев, в 2023 году украинские сельхозпроизводители засеют зерновыми культурами площадь, что на 45% будет уступать показателю довоенного 2021 года.