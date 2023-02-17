Аграрии рассказали, сколько сельхозземель выбыли из оборота из-за войны

По предварительным прогнозам, посевные площади в этом году снизятся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем - 29 млн га.

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Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, из-за военных действий и заминирования земель в этом году аграрии не засеют около 7 млн га сельхозземель.

"В частности, на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине есть земли в таком состоянии, что там нельзя проводить полевые работы. Поля в основном заминированы", - подчеркнул Марчук.

Он подчеркнул, что разминирование - это одна из приоритетных задач на сегодняшний день, ведь почти четверть земель непригодна для сельхозработ.

Но разминирование нуждается в значительных средствах, поэтому сейчас ВАР ведет переговоры с международными партнерами.

"Нужно создать фонд поддержки деоккупированных территорий, ведь от того, как быстро найдем средства на разминирование, зависит не только продовольственная безопасность, но возможность реализовать экспортный потенциал", - отметил Марчук.

Он добавил, что с первых дней войны мир ощутил недостаток украинского продовольствия из-за блокады морских портов. По мнению Марчука, если Украина существенно сократит посевные площади, то не сможет нарастить экспорт зерновых, что, в свою очередь, повлияет на продовольственную безопасность мира.

Кроме того, нынешняя посевная будет проходить в условиях экономии на удобрениях и СЗР.

"Из-за невозможности реализовать продукцию по достойным ценам, аграрии внесут на 40-60% удобрений меньше потребности. Дополнительной нагрузкой для аграриев является мобилизация. Мы ведем работу, чтобы специалисты агропредприятий оставались на местах", - отметил Марчук.

Ранее в Минагрополитики сообщали, что украинские аграрии не могут использовать примерно 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.

По предварительным данным структурных подразделений областных государственных администраций, ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составить 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года (28,6 млн га). .