Украина просит ЕС помочь провести весеннюю посевную

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский призвал представителей ЕС поддержать украинских аграриев и содействовать проведению весенней посевной.

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Об этом он заявил во время выступления на совместном заседании Кабинета Министров Украины и Коллегии Еврокомиссии.

По словам главы Минагрополитики, перед украинскими аграриями стоят два основных вызова: качественно провести посевную кампанию, а также увеличить ликвидность агропродукции.

Министр подчеркнул, что украинские аграрии должны быть снабжены посевным материалом и удобрениями. Это позволит не оставить ни один гектар не засеянным. Семена и удобрения – это та помощь, в которой очень нуждается агросектор Украины.

Также Сольский отметил, что украинские аграрии терпят большие убытки, потому что цена продажи зерна достаточно низкая и значительно подорожала логистика.

Он добавил, что Украине необходима реализация масштабной программы упрощенного кредитования аграриев. Министр обратился к представителям ЕС с просьбой поддержать украинский АПК.

Отдельно он отметил проблему искусственного блокирования "зерновой инициативы" со стороны российских инспекторов и призвал международных партнеров совместно этому помочь.

Отметим, что украинские аграрии не могут использовать примерно 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.

По предварительным данным структурных подразделений областных государственных администраций, ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составить 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года (28,6 млн га). .

По прогнозу аграриев, в 2023 году украинские сельхозпроизводители засеют зерновыми культурами площадь, что на 45% будет уступать показателю довоенного 2021 года.