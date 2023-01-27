Украинские аграрии просят пролонгировать доступ на рынки ЕС без пошлин и квот

Украинские аграрные ассоциации обратились к европейским властям с просьбой сохранить и продлить действия условий преференциальной торговли между Украиной и ЕС.

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Об этом сообщает пресс- служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

Отмечается, что украинский агробизнес просит сохранить и продолжить действия условий преференциальной торговли между Украиной и ЕС как минимум до 2024 года и таким образом не допустить усугубления кризиса в агросекторе Украины и ухудшения состояния глобальной продовольственной безопасности.

"Нынешняя напряженная геополитическая ситуация оказывает негативное влияние на мировой рынок агропродовольственной продукции и ставит под сомнение гарантирование продовольственной безопасности во всем мире. Ограничение экспорта путем блокирования портов и нарушения логистических цепей украинского продовольствия - часть гибридной войны России", - отмечает агросообщество.

В УКАБ подчеркивают, что едва ли не единственным безопасным коридором для экспорта аграрной продукции стало направление границ со странами ЕС, в том числе для целей транзита.

"В то же время необходимо учитывать тот факт, что украинский аграрный экспорт в 2022 году был сформирован за счет рекордных показателей производства сельскохозяйственной продукции в 2021 году. А имеющиеся экономические факты и объективные ожидания свидетельствуют о неизбежном сокращении как производственного, так и экспортного потенциала аграрной отрасли Украины уже в этом году", - отмечают аграрии.

В УКАБ добавляют, что в настоящее время сообщество европейских агротоваропроизводителей крайне обеспокоено ростом объемов экспорта аграрной продукции. Однако во время войны украинские аграрии не имеют цели конкурировать с европейскими товаропроизводителями. Кроме ущерба от военных действий: постоянные обстрелы, потери урожая, минирование миллионов гектаров полей, в Украине наблюдается энергетический кризис.

Все эти и многие другие факторы увеличивают себестоимость сельскохозяйственной продукции и делают ее не конкурентоспособной по сравнению с продукцией европейских товаропроизводителей.

"Оказание поддержки со стороны ЕС и введение преференциального режима торговли, безусловно, ощутимы для аграрного сектора Украины. В то же время, соответствующие меры в условиях войны, к сожалению, остаются для отрасли преимущественно реанимационным инструментом. Остановка или ограничение реанимационных мероприятий в любой форме ускорит падение аграрной отрасли со всеми негативными социально-экономическими последствиями, а также могут нести в себе риски геополитического масштаба", - отмечают в УКАБ.

Ранее украинское аграрное сообщество обратилось к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой рассмотреть возможность прокладки широкого железнодорожного пути 1520 мм по территории Республика Польша, которая бы объединила украинскую железную дорогу и порт Гданьск, а также литовскую железнодорожную сеть. .

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