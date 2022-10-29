Українські аграрії просять Польщу прокласти нову залізничну колію

Українська аграрна спільнота звернулась до президента Польщі Анджея Дуди та прем’єр-міністра Матеуша Моравецького з проханням розглянути можливість прокладання широкої залізничної колії 1520 мм територією Республіка Польща, яка б об’єднала українську залізницю та порт Гданськ, а також литовську залізничну мережу.

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Про це повідомила пресслужба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Як йдеться у спільному зверненні аграрних асоціацій, найбільш вузькими місцями логістичних маршрутів через польські порти є обмежені перевантажувальні спроможності самих портів, домінування портової автомобільної інфраструктури над залізничною, необхідність перевантаження вагонів чи перестановки візків через різні стандарти ширини колії і відповідно дефіцит таких потужностей, а також вагонів та локомотивів європейського зразку.

Завдяки польській владі вже вдалося досягти значного прогресу в питанні збільшення експорту української продукції та забезпечення стратегічно важливого імпорту через західні кордони України. Разом з тим є потенціал суттєво диверсифікувати логістичні ланцюги та збільшити експортні потужності.

Один з найбільших та найближчих європейських портів до України є Клайпедський порт (Литва), що має суттєві потужності з перевалки та через який Польща також імпортує енергетичне вугілля. Але через широку колію в країнах Балтії – 1520 мм, як і в Україні, та відповідні труднощі з переходом на європейську колію при сполучені з Республікою Польща виявляється неможливим реалізувати експортно-імпортний потенціал порту Клайпеди.

"Вирішити ці проблеми зможе прокладання залізничної лінії з шириною колії 1520 мм територією Республіки Польща, що з’єднає українську та литовську залізничні мережі, а також приєднає до них порт Гданськ, надасть значні позитивні фінансові та економічні ефекти як для Республіки Польща, так і України не лише через збільшення експортно-імпортних потужностей, а також через об’єднання економічного простору Республіки Польща, країн Балтії та України", – наголошується у зверненні аграріїв.

Існування такої лінії дозволить:

Отримати значні мультиплікативні ефекти для економіки України та Польщі;

Зменшити вартість транспортування вантажів як для України, так і для Польщі у зв’язку з відсутністю потреби в подвійному перевантаженні чи зміни візків;

Зменшити дефіцит рухомого складу за рахунок можливості використання українського та литовського рухомого складу та швидкого будівництва нових вагонів;

Залучити додатковий транзитний вантажопотік, що буде сприяти цілям Стратегії сталої і розумної мобільності ЄС, і як наслідок, отримати додатковий дохід від таких перевезень;

Спростити та відповідно здешевити логістику при імпорті/експорті Республікою Польща товарів, що надходять з/в Балтійські країни та їх порти;

Значно зменшити навантаження на портову інфраструктуру Республіки Польща;

Зменшити шкідливий вплив транспорту на екологію, що є однією із цілей Європейського зеленого курсу;

Підвищити мобільність населення між Україною, Польщею та Балтійськими країнами.

Такий проєкт може бути реалізований шляхом реконструкції існуючої залізничної мережі та будівництва суміщеної колії чи будівництва окремої залізничної гілки в залежності від висновків експертних організацій, що потребує відповідного фінансування.



Зазначимо, Румунія вже відремонтувала ширококолійну лінію до порту Галац для забезпечення українського експорту.

Також “Укрзалізниця” відкрила на кордоні з Румунією дві дільниці: Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня.