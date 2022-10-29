Украинские аграрии просят Польшу проложить новый железнодорожный путь

Украинское аграрное сообщество обратилось к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой рассмотреть возможность прокладки широкого железнодорожного пути 1520 мм по территории Республика Польша, которая бы объединила украинскую железную дорогу и порт Гданьск, а также литовскую железнодорожную сеть.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Как говорится в совместном обращении аграрных ассоциаций, наиболее узкими местами логистических маршрутов через польские порты являются ограниченные перегрузочные возможности самих портов, доминирование портовой автомобильной инфраструктуры над железнодорожной, необходимость перегрузки вагонов или перестановки тележек из-за различных стандартов ширины колеи и соответственно дефицит таких мощностей, а также вагон и локомотивов европейского образца

Благодаря польским властям уже удалось добиться значительного прогресса в вопросе увеличения экспорта украинской продукции и обеспечения стратегически важного импорта через западные границы Украины. Вместе с тем есть потенциал существенно диверсифицировать логистические цепи и увеличить экспортные мощности.

Один из крупнейших и ближайших европейских портов в Украину – Клайпедский порт (Литва), имеющий существенные мощности по перевалке и через который Польша также импортирует энергетический уголь. Но из-за широкого пути в странах Балтии – 1520 мм, как и в Украине, и соответствующих трудностей с переходом на европейский путь при сообщении с Республикой Польша оказывается невозможным реализовать экспортно-импортный потенциал порта Клайпеды.

"Решить эти проблемы сможет прокладка железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм по территории Республики Польша, которая соединит украинскую и литовскую железнодорожные сети, а также присоединит к ним порт Гданьск, окажет значительные положительные финансовые и экономические эффекты как для Республики Польша, так и Украины не только из-за увеличения экспортно-импортных мощностей, а также из-за объединения экономического пространства Республики Польша, стран Балтии и Украины", – отмечается в обращении аграриев.

Существование такой линии позволит:

получить значительные мультипликативные эффекты для экономики Украины и Польши;

уменьшить стоимость транспортировки грузов как для Украины, так и для Польши в связи с отсутствием потребности в двойной перегрузке или смене тележек;

уменьшить дефицит подвижного состава за счет использования украинского и литовского подвижного состава и быстрого строительства новых вагонов;

привлечь дополнительный транзитный грузопоток, который будет способствовать целям Стратегии устойчивой и разумной мобильности ЕС, и, как следствие, получить дополнительный доход от таких перевозок;

упростить и соответственно удешевить логистику при импорте/экспорте Республикой Польша товаров, поступающих из Балтийских стран и их порты;

значительно снизить нагрузку на портовую инфраструктуру Республики Польша;

уменьшить вредное влияние транспорта на экологию, являющуюся одной из целей Европейского зеленого курса.

Такой проект может быть реализован путем реконструкции существующей железнодорожной сети и строительства совмещенного пути или строительства отдельной железнодорожной ветви в зависимости от выводов экспертных организаций, требующих соответствующего финансирования.



Отметим, что Румыния уже отремонтировала широкопутную линию в порт Галац для обеспечения украинского экспорта.

Также "Укрзализныця" открыла на границе с Румынией два участка: Рахов - Берлебаш - госграницу и Тересва - госграницу. Их открытие позволит отправлять на нем дополнительные 6 пар грузовых поездов в день.