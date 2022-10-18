Экспорт зерна из Украины упростится: В Венгрии открыли перевалочный железнодорожный терминал у границы

Около венгерского села Феньешлитке недалеко от границы с Украиной открыли железнодорожный логистический терминал East-West Gate, предназначенный изначально для перевалки грузов на маршрутах между Европой и Азией и который в краткосрочной перспективе в условиях войны в Украине будет задействован в первую очередь в облегчении экспорта зерна из нее.

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Как отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, посетивший открытие комплекса, он был построен в рекордные сроки и теперь является "самым современным перевалочным терминалом на всем континенте".

Чиновник указал, что на объекте, в который было инвестировано около 30 миллиардов форинтов (2,6 миллиарда гривен), будут трудоустроено 500 человек, а его мощность составит 1 миллион контейнеров в год, что в два раза больше мощностей на границе между Беларусью и Польшей.

"Рекордная скорость строительства многократно окупится, так как железнодорожный узел в Феньешлитке сыграет огромную роль в смягчении мирового продовольственного кризиса", - подчеркнул он.

По словам Сийярто, благодаря терминалу будет открыт самый быстрый и эффективный маршрут для украинского зерна в порты северной Адриатики, а благодаря этому можно будет гарантировать безопасность поставок продовольствия даже в отдаленные уголки мира.

Напомним, что строительство терминала в Феньешлитке с путями как "советской" ширины (1520 мм), так и обычной европейской (1435 мм), было начато в январе 2021 года. Сообщалось, что всего на нем будет по пять путей каждого типа, одновременно он сможет обслуживать четыре поезда длиной до 740 метров, располагая кранами грузоподъемностью 45 тонн и используя для работы собственную сеть 5G.