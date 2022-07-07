Румыния отремонтировала ширококолейную линию до порта Галац для обеспечения украинского экспорта

7 июля была открыта после ремонта ширококолейная железнодорожная линия, ведущая из румынского порта Галац в молдавское село Джурджулешты, где также расположен небольшой порт на Дунае.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр - министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну. Он отметил, что компания CFR Infrastructură начала ремонтные работы 6 июня. Таким образом, закончены они были почти на месяц раньше оговоренного срока (по условиям тендера на это отводилось 60 дней).

"С этого момента грузовые поезда, идущие из Украины через Республику Молдова, могут разгружать зерно непосредственно в порту Галац, без необходимости перегрузки на границе", - констатировал чиновник.

В свою очередь, далее зерно, которое таким ускоренным теперь образом сможет прибывать в порт Галац, может быть перегружено на баржи или же оставлено на хранение в портовом элеваторе емкостью 25 тысяч тонн.

Отметим, что от порта Галац до молдавской границы всего около 11 километров, однако ранее эта ширококолейная (1520 мм) линия была заброшена: в самой Румынии используется ширина путей 1435 мм, а после Джурджулешт далее линия шла сразу в украинский город Рени, после чего снова неоднократно пересекала украино-молдавскую границу, что делало ее использование нерациональным.

Молдова же в 2008 году достроила железную дорогу к Джурджулештам с другой стороны - из города Кагул. Ныне этот маршрут оказался очень востребован ввиду блокирования украинских портов и судоходства в Черном море из-за российской военной агрессии, которое не позволяет экспортировать из Украины зерно и прочие товары морским путем и заставляет украинские власти искать альтернативные маршруты.

Напомним также, что ввиду этого Румыния взялась ранее также расширить ж/д станции Викшань (у границы с Черновицкой областью) и Халмеу (у границы с Закарпатской областью).

Кроме того, отметим, что в течение ближайшего месяца планируется открыть после многолетнего бездействия и автомобильные пункты пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск" на границе Черновицкой области с Румынией.