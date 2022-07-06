Очереди подгоняют: В Мининфраструктуры обещают запустить два КПП на границе с Румынией уже в июле

В Министерстве инфраструктуры планируют в ближайшие недели частично запустить в работу обновленные пункты пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск" на границе с Румынией, хотя на полноценный их запуск в ведомстве отводят срок до декабря. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра Мустафа Найем.

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"Ситуация на румынской границе становится все более критичной. С началом войны и закрытием портов только через один пункт пропуска "Порубное - Сирет" проехало почти 22 тысячи транспортных средств, что почти в три раза больше, чем за этот же период в прошлом году", - отметил он.

По словам чиновника, грузовой пункт пропуска "Порубное" объективно не справляется с таким потоком транспорта: очереди по обе стороны границ достигают 10-15 километров. В связи с этим 4 июля представители Мининфраструктуры встретились с румынскими коллегами и согласовали совместный план действий по существенному увеличению пропускной способности пунктов пропуска.

"До конца осени планируем открыть два полноценных грузовых пункта пропуска - "Дьяковцы" и "Красноильск". Оба планируется запустить в режиме 24х7 для всех видов транспортных средств. Впрочем, ждать окончания осени, пока закончатся все работы по подготовке пунктов пропуска, не будем. В ближайшие недели время будут введены временные меры, которые должны существенно разгрузить существующие транспортные потоки", – сообщил он.

В частности, "Красноильск" заработает для легковых и пустых грузовых транспортных средств до конца июля - начала августа, а "Дяковцы" заработает для импорта топлива, а также для легковых и пустых грузовых автомобилей до начала августа.

В "Порубном" до конца уже текущей недели дипломатические полосы, по словам Найема, будут освобождены для проезда транспортных средств с топливом, а через две недели будет согласован план по расширению пункта пропуска путем обустройства четырех дополнительных полос для грузового транспорта.

"Заранее приносим извинения всем перевозчикам за временные неудобства и неидеальные условия работы из-за обустройства участка дороги на "Красноильск" и работы на самом пункте пропуска "Дьяковцы", - добавил он.

Напомним, что Кабинет министров одобрил открытие после реконструкции пунктов пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск" еще в конце апреля. Эти два пункта, ранее работавшие как местные пункты пропуска, не действуют уже несколько лет.

Сначала их закрыли на реконструкцию и модернизацию, деньги на которую дал Евросоюз, однако в начале 2018 года стало известно, что проект по модернизации пограничных с Украиной КПП ЕС решил закрыть. В ноябре 2021 года власти Черновицкой области обещали все же достроить "Дяковцы" и "Красноильск" уже до конца года, однако этого так и не произошло.