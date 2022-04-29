Кабмин одобрил открытие двух реконструированных КПП на границе с Румынией

Кабинет министров одобрил открытие после реконструкции пункты пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск" на границе Черновицкой области с Румынией, передает “Интерфакс-Украина”.

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Как заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина также ведет переговоры об организации совместного с румынской стороной погранконтроля на этих КПП.

"На границе с Румынией открываем два новых пункта пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск". Это поможет дополнительно разгрузить движение через границу. Кроме того, Украина ведет переговоры с нашими европейскими соседями, чтобы запустить совместные пункты пропуска и совместно проводить таможенный контроль, что ускорит процесс прохождения таможни", - сказал он.

В свою очередь представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что данные пункты пропуска открыты для пешеходного и автомобильного сообщения, кроме грузового.

Отметим, что эти два пункта, ранее работавшие в качестве местных пунктов пропуска, несколько лет бездействовали. Изначально их закрыли на реконструкцию и модернизацию, деньги на которую дал Евросоюз, однако в начале 2018 года стало известно, что проект по модернизации пограничных с Украиной КПП ЕС решил закрыть.

В ноябре 2021 года власти Черновицкой области обещали все же достроить "Дьяковцы" и "Красноильск" уже до конца года, однако этого так и не произошло.

В марте 2022 года руководитель Гостаможслужбы Вячеслав Демченко сообщал, что его ведомство "уже" подготовило и направило в Министерство иностранных дел, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов и Госпогранслужбу проект распоряжения Кабинета министров об открытии двух этих КПП на границе с Румынией с просьбой срочно согласовать его по упрощенной процедуре.

Напомним также, что "Румынские железные дороги" в ближайшие дни должны расширить железнодорожную станцию Викшань у границы с Черновицкой областью для расширения грузовых железнодорожных перевозок с Украиной, лишившейся из-за российской агрессии возможности использовать морские порты. Кроме того, будет расширена станция Халмеу у границы с Закарпатьем, а позднее - реконструирована ж/д ветка в сторону Украины из порта Галац.