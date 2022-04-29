Кабмін схвалив відкриття двох реконструйованих КПП на кордоні з Румунією

Кабінет міністрів схвалив відкриття після реконструкції пунктів пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на кордоні Чернівецької області з Румунією, передає “Інтерфакс-Україна”.

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Як заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна також веде переговори про організацію спільного з румунською стороною прикордонного контролю на цих КПП.

"На кордоні з Румунією відкриваємо два нові пункти пропуску. "Дяківці" та "Красноїльськ". Це допоможе додатково розвантажити рух через кордон. Крім того, Україна веде перемовини з нашими європейськими сусідами, аби запустити спільні пункти пропуску та спільно проводити митний контроль, що ще більше прискорить процес проходження митниці", - сказав він.

У свою чергу, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що ці пункти пропуску відкриті для пішохідного та автомобільного сполучення, окрім вантажного.

Зазначимо, що ці два пункти, які раніше працювали як місцеві пункти пропуску, кілька років не діяли. Спочатку їх закрили на реконструкцію та модернізацію, гроші на яку дав Євросоюз, проте на початку 2018 року стало відомо, що проект із модернізації прикордонних з Україною КПП ЄС вирішив закрити.

У листопаді 2021 року влада Чернівецької області обіцяла все ж таки добудувати "Дяківці" та "Красноїльськ" вже до кінця року, проте цього так і не сталося.

У березні 2022 року керівник Держмитслужби В'ячеслав Демченко повідомляв, що його відомство "вже" підготувало та направило до Міністерства закордонних справ, Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів та Держприкордонслужби проект розпорядження Кабінету міністрів про відкриття двох цих КПП на кордоні з Румунією з проханням терміново погодити його за спрощеною процедурою.

Нагадаємо також, що "Румунські залізниці" найближчими днями мають розширити залізничну станцію Вікшань біля кордону з Чернівецькою областю для розширення вантажних залізничних перевезень з Україною, яка через російську агресію втратила можливість використовувати морські порти. Крім того, буде розширено станцію Халмеу біля кордону із Закарпаттям, а пізніше - реконструйовано залізничну гілку у бік України з порту Галац.