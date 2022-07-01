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Стало известно, сколько авто завезли в Украину за время действия льготной растаможи
За три месяца действия льготного растаможивания автомобилей в Украину завезли 236 792 авто. Об этом сообщает народного депутата фракции "Голос" Ярослава Железняка.
Сумма предоставленной льготы за апрель-июнь составила 26,1 млрд грн, уточнил нардеп.
Верховная Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля, с этого дня отменяется льгота на ввоз авто. Соответствующий закон президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 июня.
Принятый закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте этого года:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
- для транспортных средств, ввозимых гражданами;
В парламенте объяснили, что из-за льгот бюджет недополучил 417 млн грн.
В тоже время объем импорта в Украину резко вырос, особенно активно начали завозить автомобили. На границе даже образовались несколькокилометровые очереди из желающих растаможить авто.