На въезде из Венгрии образовались несколькокилометровые очереди из желающих растаможить авто - ОВА

Начальник Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита сообщает об образовании на венгерско-украинской границе больших очередей из желающих завезти в Украину импортные автомобили. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

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"Безотлагательно прибыл в пункт пропуска "Тиса" для получения информации о проблемных вопросах, связанных с образованием очередей на венгерско-украинской границе. Наблюдаем существенное увеличение количества легковых транспортных средств на въезд в Украину в пунктах пропуска по всему участку государственной границы", – отметил чиновник.

По словам руководителя области, в случае Венгрии эти очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. На словацко-украинской же границе ситуация несколько лучше, однако она также вызывает обеспокоенность властей.

"Люди находятся в транспортных средствах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий... Здесь есть ряд объективных и субъективных факторов. Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из стран Прибалтики, Польши и других. Значительная часть авто не имеет соответственно оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление. Есть и другие факторы операционного характера, которые нуждаются в немедленной оптимизации", - добавил он.

Микита отметил, что пообщался с украинскими гражданами в пункте пропуска, а также провел оперативное совещание с участием работников Чопского и Мукачевского пограничных отрядов, Закарпатской таможни и представителя генерального консульства Венгрии в Ужгороде, а также инициировал встречу 27 июня с представителями таможни и пограничной полиции Венгрии для оперативного решения проблем.

"В первую очередь хочу успокоить наших граждан и сообщить, что образовавшаяся очередь касается только транспортных средств, ввозимых для растаможки. Это не касается общего трафика, туристов, транзита и так далее. Эта категория движется спокойно, очередей на этих полосах почти нет", – подчеркнул руководитель ОВА.

Напомним, что 3 мая Кабинет министров ограничил возможность импорта автомобилей только тремя пунктами пропуска на западной границе Украины – это КПП "Устилуг" и "Грушев" на границе с Польшей, а также "Малый Березный" на границе со Словакией. Пунктов на венгерской границе в списке не было.

14 июня правительство временно добавило в этот список порты Одесской области, а прежнее распоряжение отменил. Однако новое распоряжение утратит силу после вступления в силу закона о возобновлении взыскания НДС и акциза при ввозе авто с 1 июля. Этот закон пока еще не подписан даже председателем Верховной Рады и, соответственно, президентом тоже.