Рада відновила стягнення ПДВ при імпорті товарів та акцизу при ввозі авто з 1 липня

Верховна Рада відновила з 1 липня оподаткування податком на додану вартість ввезення в Україну товарів платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, а також відновила оподаткування ПДВ та акцизним податком ввезення автотранспорту фізичними особами.

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За відповідний законопроект №7418, внесений Кабінетом міністрів, проголосувало відразу за основу і в цілому 235 депутатів. Проти висловилися лише двоє - представники "Слуги народу" Максим Бужанський та Ігор Кривошеєв. Ще 22 нардепи утрималися.

Нагадаємо, що вказані звільнення від мит та ПДВ діяли лише три місяці - з 1 квітня. 24 березня Рада прийняла також одразу в першому та другому читанні законопроект №7190, який передбачав відповідні норми.

Однак звільнення від сплати ПДВ не стосувалося етилового спирту та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюну, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; а також товарів походженням з Росії.

Під транспортом, який українцям можна було ввозити без сплати акцизу та ПДВ, малися на увазі легкові авто, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспорт для перевезення 10 i більше осіб, а також вантажний транспорт.

Нагадаємо при цьому, що 14 червня Кабмін дозволив імпорт в Україну автомобілів через порти Одеської області (крім трьох пунктів пропуску на західному кордоні), але відповідне розпорядження втратить силу вже з набуттям чинності вищезазначеного закону про відновлення ПДВ та акцизу при імпорті авто.

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