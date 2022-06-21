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Рада відновила стягнення ПДВ при імпорті товарів та акцизу при ввозі авто з 1 липня
Верховна Рада відновила з 1 липня оподаткування податком на додану вартість ввезення в Україну товарів платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, а також відновила оподаткування ПДВ та акцизним податком ввезення автотранспорту фізичними особами.
За відповідний законопроект №7418, внесений Кабінетом міністрів, проголосувало відразу за основу і в цілому 235 депутатів. Проти висловилися лише двоє - представники "Слуги народу" Максим Бужанський та Ігор Кривошеєв. Ще 22 нардепи утрималися.
Нагадаємо, що вказані звільнення від мит та ПДВ діяли лише три місяці - з 1 квітня. 24 березня Рада прийняла також одразу в першому та другому читанні законопроект №7190, який передбачав відповідні норми.
Однак звільнення від сплати ПДВ не стосувалося етилового спирту та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюну, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; а також товарів походженням з Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під транспортом, який українцям можна було ввозити без сплати акцизу та ПДВ, малися на увазі легкові авто, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспорт для перевезення 10 i більше осіб, а також вантажний транспорт.
Нагадаємо при цьому, що 14 червня Кабмін дозволив імпорт в Україну автомобілів через порти Одеської області (крім трьох пунктів пропуску на західному кордоні), але відповідне розпорядження втратить силу вже з набуттям чинності вищезазначеного закону про відновлення ПДВ та акцизу при імпорті авто.
Джерело фото: ua.depositphotos.com