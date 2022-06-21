Рада восстановила взимание НДС при импорте товаров и акциза при ввозе авто с 1 июля

Верховная Рада возобновила с 1 июля обложение налогом на добавленную стоимость ввоза в Украину товаров плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, а также возобновила обложение НДС и акцизным налогом ввоза автотранспорта физическими лицами.

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За соответствующий законопроект №7418, внесенный Кабинетом министров, проголосовало сразу за основу и в целом 235 депутатов. Против высказались только двое – представители "Слуги народа" Максим Бужанский и Игорь Кривошеев. Еще 22 нардепа воздержались.

Напомним, что указанные освобождения от пошлин и НДС действовали только три месяца – с 1 апреля. 24 марта Рада приняла также сразу в первом и втором чтении законопроект №7190, который предусматривал соответствующие нормы.

Однако освобождение от НДС не касалось этилового спирта и других спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, пива, табака, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах; а также товаров происхождением из России.

Под транспортом, который украинцам можно было ввозить без уплаты акциза и НДС, имелись в виду легковые автомобили, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспорт для перевозки 10 и более человек, а также грузовой транспорт.

Напомним при этом, что 14 июня Кабмин разрешил импорт в Украину автомобилей через порты Одесской области (кроме трех пунктов пропуска на западной границе), однако соответствующее распоряжение потеряет силу уже со вступлением в силу вышеупомянутого закона о возобновлении НДС и акциза при импорте авто.

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