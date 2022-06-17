Кабмин разрешил ввозить в Украину автомобили через порты Одесской области

Кабинет министров разрешил на период военного положения перемещение гражданами на территорию Украины транспортных средств, приобретенных за ее пределами с целью свободного оборота через международные пункты пропуска для морского сообщения в Одесской области. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении №479 от 14 июня.

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В частности, такими пунктами определены Черноморский рыбный порт, Черноморский морской порт, Черноморский судоремонтный завод, Одесский морской торговый порт, морпорт "Южный", Измаильский МТП, Ренийский морпорт, Усть-Дунайский МТП, Белгород-Днестровский МТП и паромная переправа через Дунай у села Орловка.

При этом правительство установило, что завершение действий по перемещению на таможенную территорию Украины авто, уже выгруженных с судов заграничного плавания в зону таможенного контроля на территорию портов, осуществляется в соответствии с частью 7 статьи 365 Таможенного кодекса, то есть в любом таможенном органе всей таможенной территории Украины с предъявлением их этому органу.

Также, согласно этой статье, при таможенном оформлении автомобилей предоставление предварительной таможенной декларации, доставка и предъявление этих товаров таможенному органу, которым оформлена такая предварительная таможенная декларация, обязательно. При оформлении таких товаров в пункте пропуска через границу предварительная таможенная декларация не подается.

Указанное распоряжение Кабмина уже вступило в силу, однако утратит ее в случае принятия и вступления в силу закона о внесении изменений в законодательство о пересмотре отдельных льгот по налогообложению. Соответствующий законопроект №7418 был внесен Кабмином в Верховную Раду 30 мая.

Напомним, что ранее Кабмин ограничил возможность импорта автомобилей лишь тремя пунктами пропуска на западной границе Украины – это КПП "Устилуг" и "Грушев" на границе с Польшей, а также "Малый Березный" на границе со Словакией.

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