Кабмін дозволив ввозити в Україну автомобілі через порти Одеської області

Кабінет міністрів дозволив на період воєнного стану переміщення громадянами на територію України транспортних засобів, придбаних за її межами, з метою вільного обігу через міжнародні пункти пропуску для морського сполучення в Одеській області. Про це йдеться в опублікованому на сайті уряду розпорядженні №479 від 14 червня.

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Зокрема, такими пунктами визначено Чорноморський рибний порт, Чорноморський морський порт, Чорноморський судноремонтний завод, Одеський морський торговельний порт, морпорт "Південний", Ізмаїльський МТП, Ренійський морпорт, Усть-Дунайський МТП, Білгород-Дністровський МТП та поромну переправу через Дунай біля села Орлівка.

При цьому уряд встановив, що завершення дій з переміщення на митну територію України авто, що вже були вивантажені з суден закордонного плавання в зону митного контролю на територію портів, здійснюється відповідно до частини 7 статті 365 цього кодексу, тобто в будь-якому митному органі на всій митній території України з пред'явленням їх цьому органу.

Також, згідно цієї статті, при митному оформленні автомобілів подання попередньої митної декларації, доставка та пред'явлення цих товарів митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов'язковими. При оформленні таких товарів у пункті пропуску через кордон попередня митна декларація не подається.

Вказане розпорядження Кабміну вже набрало чинності, але натомість втратить її у випадку прийняття та набрання чинності законом про внесення змін до законодавства щодо перегляду окремих пільг з оподаткування. Відповідний законопроект №7418 було внесено Кабміном до Верховної Ради 30 травня.

Нагадаємо, що раніше Кабмін обмежив можливість імпорту автомобілів лише трьома пунктами пропуску на західному кордоні України - це КПП "Устилуг" та "Грушів" на кордоні з Польщею, а також "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною.

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