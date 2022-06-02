Эмоциональное решение и грубейшая ошибка чиновников: почему Кабмин отменяет льготы на импорт

Кабинет министров Украины возвращает пошлины и НДС на импортные товары — соответствующий законопроект на днях зарегистрировали в Верховной Раде. Откатить льготы на импорт министр финансов Сергей Марченко предлагает сразу по нескольким причинами. Среди них: трудности с наполнением бюджета, проблемы внутреннего производителя и покупка автомобилей премиум-класса, вместо помощи Вооруженным силам Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Однако экономисты убеждены — льготы на импорт изначально были грубейшей ошибкой украинских чиновников. Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался, сколько Украина потеряла из-за нее и что сегодня предлагает Министерство финансов.

В середине марта премьер-министр Денис Шмыгаль отметил — существовавшая в мирное время экономическая и налоговая система не может быть ответом на вызовы военного времени. Поэтому правительство запускает новую экономическую модель, по которой бизнес получит "максимальную свободу".

На период военного положения, например, ФОПам разрешили не платить ЕСВ, если они не получают доход. Отложили до завершение военного положения и взыскание санкции за нарушение закона об РРО. До конца года на территориях, где ведутся боевые действия, плательщиков освободили от уплаты за землю.

Были в пакете новой экономической модели и льготы по импорту. Ставку НДС по нефтепродуктам снизили с 20% до 7%, а отдельные категории товаров освободили от пошлин и разрешили ввозить на территорию Украины без предоставления соответствующих документов таможенным службам. Так, по новому закону таможенные платежи не нужно было платить за транспортные средства.

Не все ожидания правительства оправдались. Вскоре Марченко пожаловался — поступления от украинской таможни во время войны сократились на 80%. По итогам марта Минфин ждал от таможни 7 млрд грн, хотя в планах было 39 млрд грн. Марченко назвал это "объективной действительностью", поскольку киевская, одесская, восточные и северные таможни на тот момент не работали.

Позже в Минфине отчитались о проблемах апреля, отметив — доходы общего фонда госбюджета Украины составили 76,2 млрд грн. Это почти на 30% меньше по сравнению с мартом. Для сравнения, в апреле 2021 года поступления составляли 94,1 млрд грн. Дефицит бюджета за первые четыре месяца текущего года составил 146,6 млрд грн.

Наконец, в конце мая правительство решило отказаться от части новой экономической модели и, например, отменить льготы на импорт.

По результатам таможенного оформления транспортных средств льготы по уплате таможенных платежей составили более 13 млрд грн. Сумма льгот при таможенном оформлении телефонов достигла более 270 млн грн. Льготы при таможенном оформлении одежды и обуви – свыше 850 млн гривен. При этом без уплаты таможенных платежей оформляют автомобили премиум-класса стоимостью свыше 1 млн гривен. Пояснительная записка к законопроекту №7418

В законопроекте также отмечается, что снижение налогообложения импорта создало для него "конкурентные преимущества по сравнению с производимой внутри страны продукцией". В результате украинские производители получили дополнительные препятствия для возобновления собственного производства. В Министерстве финансов добавили — в условиях военного положения Украина должна консолидировать все доходы для борьбы с агрессором, а потому льготы на импорт товаров должны быть "переоценены и пересмотрены".

Кабмин предлагает вернуть налоги в таких ситуациях:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы (по данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины);

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину (в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 0,5 млрд грн ввозной пошлины);

для транспортных средств, ввозимых гражданами (ввезено более 119 тысяч автомобилей).

"В то же время, реализация положений закона позволит, в частности, увеличить поступления в государственный бюджет Украины таможенных платежей по меньшей мере на 3,5 млрд гривен ежемесячно с учетом нынешних темпов импорта", — резюмируют авторы инициативы.

Экономисты решение отменить льготы в целом называют хорошей идеей, а вот сам разворот "новой экономической модели" ругают. Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин настаивает — бессистемная налоговая политика плоха для украинского бизнеса. Он понимает, что с одной сторону правительству необходимо наполнять бюджет. Но с другой — в кризисный период политика должна быть более системной и собранной. Согласен с ним и экономист Алексей Кущ.

До сих пор непонятно зачем это вводилось. Хотя понятно почему. Ситуация с отменой этих налогов была на руку импортерам и крупным торговых сетям. Представителям маржинального бизнеса: купил дешево, продал дорого. Но для внутреннего производителя это было катастрофой. Мало того, что война. Еще и страну завалили импортом, с которым наши производители конкурировать не смогли. Это сильно подорвало внутренний бизнес. Алексей Кущ экономист

Эксперт обращает внимание — именно НДС на импорт в Украине является бюджетообразующим. Фактически у этих денег две функции: первая — защита внутреннего рынка и внутреннего товаропроизводителя, вторая — наполнение бюджета. Кущ сравнивает нынешнюю ситуацию и проблемы во время коронавирусного кризиса, когда часть также предприятий остановилась. Экономист напоминает, что в Украине тогда была относительно спокойная ситуация с поступлениями в бюджет именно из-за налогообложения импорта.

"Фактически налогообложение импорта это налогообложение потребления импортных товаров, а не экономики. Соответственно, снятие НДС было грубейшей ошибкой наших чиновников. Это привело к колоссальному дефициту бюджета. То что сейчас возвращают — абсолютно правильное решение. Хотя и запоздалое. Бюджет, по моим оценкам, за четыре месяца потеряет больше 100 млрд грн. Где-то по 20-25 млрд грн ежемесячно мы теряем именно за счет этого решения", — резюмирует Кущ.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает введение льгот "эмоциональным решением украинского руководства". По его словам, это был ответ на уничтожение русскими захватчиками большого количества автомобилей украинцев.

У нас все обычно бывает: хотим как лучше, получается как всегда. Под эту нулевую растаможку поехали премиум-машины, поехало совсем не то, на что рассчитывали. Если например завозится автомобиль, который поедет на передовую для помощи военным, это одна ситуация. А если завозится Гелендваген или что-то другое очень дорогое, то понятно — это не та цель, во имя которой это делалось. В принципе, я считаю, что оно было и не нужно. Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба

Несмотря на проблемы с бюджетом, сегодня часть правительственных послаблений остается в силе. Например, отмена льгот на импорт не касается нефтепродуктов, которые будут по прежнему завозить под нулевым акцизом и 7% НДС. Остается и льготное налогообложение бизнеса. Однако как долго правительство сможет сохранять такие правила игры — непонятно. Министерство финансов панически ищет варианты наполнения бюджета, а налоговый локомотив нынешней власти, нардеп Даниил Гетманцев уже несколько недель открыто говорит о желании восстановить проверки для бизнеса.