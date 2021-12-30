С 1 января все украинские ФОПы обязаны работать с кассовыми аппаратами: почему протестовавшие смирились, но детенизация под вопросом

С 1 января 2022 года украинские ФОП и плательщики единого налога 2-4 групп начинают работать с кассовыми аппаратами. Принудительно. Нарушители будут платить штрафы – от 100% до 150% от суммы сделки. Но, несмотря на это, с кассовыми аппаратами работать все равно не хотят, и детенизация бизнеса под вопросом. Рассказываем почему.

Что такое РРО и ПРРО и кому нужен кассовый аппарат

Классический РРО (регистратор расчетных операций) или просто кассовый аппарат — устройство для выдачи фискальных чеков.

ПРРО (программный регистратор расчетных операций) — приложение, которое работает с телефона или планшета и автоматически отправляет эти же данные в налоговую.

О том, что работу с ПРРО будут вводить в три этапа, стало известно еще в 2020 году, когда приняли закон №1914 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" и внесли изменения в законодательство №265/95 "О применении регистраторов расчетных операций".

Первый этап изменений стартовал с 1 августа 2020 года, когда часть физических лиц-предпринимателей в сфере торговли, общепита и услуг начали использовать ПРРО добровольно.

Второй этап — с 1 января 2021 года, обязал физических лиц-предпринимателей 2-4 групп, которые ведут рисковые виды деятельности, использовать РРО или ПРРО уже в обязательном порядке. Среди них те, кто занимается:

продажей подакцизных товаров; продажей технически сложных товаров, которые требуют гарантийного обслуживания;

продажей лекарственных средств и медицинских изделий; продажей ювелирных изделий; медицинских услугами в сфере здравоохранения.



Третий этап должен был стартовать в апреле 2021 года. Тогда обязательно использовать РРО или ПРРО должны были начать ФОПы 2-4 групп независимо от вида деятельности.

Но этого не случилось — в декабре 2020 года в Верховной Раде проголосовали за законопроект №4439-д об отсрочке введения обязательного использования РРО и ПРРО до 1 января 2022 года для малого бизнеса. Этого решительно требовали сами предприниматели, устраивая многомесячные митинги, протестные марши и перекрытие дорог в центре столицы.

Критика со стороны ФОПов и почему предприниматели не хотят работать с кассовыми аппаратами

Самые ярые противники обязательного РРО и ПРРО — предприниматели из движения SAVE ФОП, организованного общественным деятелем и предпринимателем Сергеем Доротичем. Они требовали полного отказа от обязательного использования РРО и высказывали свое недовольство путем

Однако в декабре этого года часть предпринимателей откололась от движения SAVE ФОП. Так появились "Альянс региональных объединений малого бизнеса", коалиция "Совет городов "Защити ФЛП" и прочие общественные организации, о чем Delo.ua уже неоднократно писало. Они тоже активно протестовали против обязательных РРО, но требовали не отменить их, а отстрочить переход на обязательное использование РРО и ПРРО для плательщиков единого налога до 1 января 2023 года. Однако соответствующий законопроект -- №6376, Верховная Рада не поддержала.

Сложно сказать, почему предприниматели требуют не отмены, а отсрочки этой нормы. Возможно, они рассчитывают, что за год поменяется власть в стране - на более лояльную к ним. Возможно рассчитывают, что президент наложит мораторий. Или же надеются, что на какое-то время хотя бы на какое-то время приостановить штрафные санкции, чтобы люди успели выполнить норму закона. Но отсрочка - это просто таймаут. А в 2021 году он уже был. Александра Томашевская Налоговый консультант, Киевский центр поддержки и развития бизнеса

Поэтому несмотря на все попытки ФОП-ов противостоять фискализации, всего через несколько дней — с1 января 2022 года, каждый предприниматель, который занимается ресторанным бизнесом, туристические операторы и агентства, отели, интернет-магазины, продавцы текстиля, магазины секондхенда и т.д. будут обязаны использовать РРО или ПРРО.

За невыполнение норм закона будут штрафовать. И сумма штрафа напрямую зависит от количества сделок, которые провели в "обход" РРО или ПРРО. При первом нарушении оштрафуют на 100% от суммы чека. После второй и последующих таких сделок штраф будет составлять 150% от суммы чека.

Однако предприниматели все же надеются - сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится Законопроект № 6348, который в случае его принятия отменит обязательное использование РРО для ФОП 1 и 2 группы.

Также он меняет виды деятельности, которые можно осуществлять ФОПам-единщикам.

На 1 и 2 группе запретят заниматься:

Производством товаров; Оптовой торговлей;

Продажей одежды из натурального меха;

Продажей бытовой техники;

Торговлей лекарственными средствами;

Услугами по предоставлению доступа к сети Интернет;

Продажей б/у товаров;

Посредническими услугами по покупке, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества;

Строительством (в том числе, ремонтными работами)

Платными медицинскими услугами.

Чтобы заниматься этими видами деятельности нужно будет перейти на 3 группу. Это означает, что аптеки и интернет-магазины, обычно выбирающие 2 группу, перейдут на 3-ю и будут платить 5% налога от оборота.

При этом ФОПам 3 группы, у которых более 10 наемных работников, увеличат оборот до 3 тыс минимальных зарплат (около 20 млн грн).

Однако все эти изменения возможны только в том случае, если за этот законопроект проголосуют. Однако на сегодняшний день он не прошел даже первое чтение.

Почему предприниматели боятся выходить из тени

Уровень теневой экономики Украины составляет порядка 30%, считает аналитик компании Esperio Александр Болтян. Именно эта цифра является ключевой для понимания мотивов, стоящих за внедрением кассовых аппаратов. В ситуации, когда 30% экономической активности (а это крайне высокий показатель по всем параметрам) совершается в обход, государство пытается вывести бизнес из тени принудительно. Ничего удивительного в этом нет.

Но противники обязательного РРО переходить на него даже принудительно не торопятся по разным причинам. Первая — экономия на налогах и льготные условия для ФОП. Вторая — опасение, что работа с кассовым аппаратом окажется сложной, запутанной.

Об этом свидетельствует исследование Института экономической аналитики международной компании WeDoITBM, которое показывает, что из-за этого переживают 73% опрошенных предпринимателей.

Это же исследование показывает, что 68% опрошенных предпринимателей до сих пор не установили кассовый аппарат или не воспользовались ПРРО еще из-за того, что не знают в каких случаях и для каких видов деятельности он необходим. Хотя для в декабре этого года ГНС обновила обучающие модули с разъяснениями по применению РРО (ПРРО).

Кроме того, часть предпринимателей опасается, что работа с кассовым аппаратом это попросту дорого. Отчасти так и есть: классические РРО – кнопочные кассовые аппараты или фискальные принтеры стоят от 4 тысяч до 20 тысяч гривен, а их обслуживание обойдется в 200-300 гривен в месяц. Но программное РРО с такими же функциями обойдется всего в 100-200 грн в месяц.

Также часть предприниматели попросту не в курсе, что кассовые аппараты или ПРРО ГНС может предоставить бизнесу вообще бесплатно.

Какой кассовый аппарат можно купить или получить бесплатно

Чтобы получить такой предпринимателю необходимо, прежде всего, получить электронную подпись (ключ) у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг в Министерстве юстиции. Для предпринимателей они выдаются бесплатно.

После этого нужно нужно скачать программное обеспечение ГНС тут и установить его на любое удобное устройство - компьютер, смартфон или планшет.

Для малого и среднего бизнеса программные регистраторы, в отличие от классических – это более простой способ отвечать законодательным требованиям, говорят в Poster. При этом не обязательно покупать "железный" фискальный аппарат, а воспользоваться его программным аналогом - ПРРО.

При выборе классического кассового аппарата через ГНС предпринимателю нужно пройти процесс регистрации. Партнер юридической компании SLS Group Олег Паракуда говорит, что для выполнения требования законодательства по РРО, достаточно воспользоваться ГосРеестром РРО Украины и выбрать любой кассовый аппарат из раздела "Регистраторы расчетных операций, разрешенные к первичной регистрации". Главное — учесть сферу деятельности, для которой вы будете его применять. Эта информация в этом реестре тоже есть.

После того, как вы выбрали кассовый аппарат от ГНС, необходимо заключить договор с Центром сервисного обслуживания (ЦСО) на его подключение и обслуживание. Центр, в свою очередь, поможет зарегистрировать аппарат в Системе хранения и сбора данных РРО, подключить к передаче данных, перевести в фискальный режим и т.д.

РРО и ПРО боятся, но не все

Сторонники фискализации считают, что обязательное использование РРО и ПРРО справедливо по отношению к "белому" бизнесу и поможет часть ФОПов вывести из тени. Но растет даже количество ее противников, которые начинают использовать РРО, несмотря на опасения и стремясь избежать штрафов.

По данным сервиса по мониторингу госреестров Опендатабот, в Украине с начала 2021 года количество ПРРО выросло с 67,6 тысячи до 143,6 тысячи. То есть, больше чем в два раза.

Также увеличился и процент электронных чеков в общем количестве транзакций. Еще в январе их доля составляла 5%, а уже в начале октября возросла до 10%.

Принятие изменений в Закон Украины "Об использовании регистраторов расчетных операций" уже этим летом спровоцировал рост интереса со стороны предпринимателей к ПРРО практически вдвое, отметили в компании Linkos Group. В компании говорят, что для кого-то программная касса стала выгодной альтернативой, а для кого-то — законной необходимостью.

Также в три раза выросло и количество запросов в техподдержку Poster о подключении ПРРО после того, как Рада не проголосовала за вторую отсрочку. Тогда многие надеялись, что законопроект поддержат, поэтому до этого особо не устройства и даже не вникали в тему, что такое РРО, ПРРО и как с ним работать.