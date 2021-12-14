Под Радой митинговали малые предприниматели, требуя отсрочки кассовых аппаратов на год (ФОТО, ВИДЕО)

Под зданием Верховной Рады 14 декабря прошла акция малых предпринимателей, требовавших от парламентариев принятия законопроекта №6376, предусматривающего отсрочку на один год до 1 января 2023 года расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Организаторами мероприятия значились Альянс региональных объединений малого бизнеса, коалиция "Совет городов "Защити ФЛП" и прочие общественные организации.

Напомним, что речь идет об организациях, отколовшихся от движения SaveФОП Сергея Доротича, о чем Delo.ua уже неоднократно писало. Последние требуют полного отказа от упомянутого нововведения для малого бизнеса, в отличие от считающихся в действительности провластными "раскольников", которых устраивает его отсрочка.

Фото: Александр Рудоманов, "Левый берег" Фото: Александр Рудоманов, "Левый берег" Фото: Александр Рудоманов, "Левый берег" Фото: Александр Рудоманов, "Левый берег" Фото: Александр Рудоманов, "Левый берег" Фото: Александр Рудоманов, "Левый берег" Фото: Александр Рудоманов, "Левый берег" Фото: Александр Рудоманов, "Левый берег" Фото: Александр Рудоманов, "Левый берег" Фото: Александр Рудоманов, "Левый берег" Фото: Александр Рудоманов, "Левый берег" Фото: Ян Доброносов/Telegraf Фото: Ян Доброносов/Telegraf

Участники митинга, в частности, заблокировали движение по одной стороне улицы Грушевского, однако при попытке полиции оттеснить их перекрыли улицу полностью.

Отметим, что сам законопроект №6376 был внесен в Раду совсем недавно - 2 декабря - группой из 23 депутатов из различных политсил ("Слуга народа", "Батькивщина", "За будущее", Доверие" и ОПЗЖ) во главе с Анной Скороход.

Сама нардеп также собрала подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения законопроекта №6376 (такое заседание может проводиться по требованию 150 нардепов).

На своей странице в Facebook Скороход сообщила, что с этой целью уже собрана 151 подпись: соответствующие подписные листы были опубликованы в Facebook-группе "ФОПы Украины. Объединяемся".