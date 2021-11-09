"Тотальная фискализация" бизнеса. Кто стоит за провластными "защитниками ФОПов" 

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики и финансов Даниил Гетманцев может быть причастен к "расколу" в среде защитников малых предпринимателей. Именно благодаря Гетманцеву от движения SaveФОП откололись ряд "конструктивных" организаций, которые теперь являются лояльными к власти и инициативам самого Гетманцева, тем самым нивелируя саму идею защиты малого предпринимательства от давления.

Постепенная "фискализация" или внедрение кассовых аппаратов среди физлиц-предпринимателей для повышения прозрачности их деятельности началась в 2017 году, когда регистраторы расчетных операций (РРО), независимо от объемов дохода, должны применять продавцы технически сложных бытовых товаров, с 2019 года — продавцы лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а с 2021 года — ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней. С 2022 года РРО должны стоять у всех ФОПов-торговцев, независимо от объемов продаж.

Впрочем, за несколько лет эксперимента ожидаемых результатов по детенизации тех сфер деятельности, на которые распространялась норма об обязательных кассовых аппаратах, увеличения занятости и доходов бюджета не произошло. Напротив, возросло количество проверок налоговых органов, увеличились расходы по обслуживанию кассовых аппаратов у легального бизнеса, сократилось количество плательщиков единого налога, а теневая часть бизнеса не легализовалась из-за увеличения административного давления и необоснованных штрафов.

Объединения предпринимателей регулярно выступают с акциями протестов против "тотальной фискализации". Без изменения системы администрирования налогов, считают активисты, следствием таких новаций станет рост тенизации экономики, сокращение официальной занятости и доходов бюджетов всех уровней и Пенсионного фонда.

"Защитники", лояльные к власти

4 ноября под стенами Верховной Рады собрался немногочисленный митинг предпринимателей, которые в очередной раз выступили против тотальной фискализации ФОПов — обязательного введения кассовых аппаратов независимо от вида деятельности малых предпринимателей, а также потребовали "снизить административное давление" на ФОПов. Около 200 участников протеста пришли с транспарантами "Президент, останови игру", "Бизнес должен работать, а не перекладывать бумаги", "Хватит убивать малый бизнес", "ФОПов убивают локдауны, РРО — уничтожит совсем". На своих плакатах участники использовали символику "Захисти ФОП. Рада міст".

Со стороны может показаться, что это одна из многочисленных акций, которые в последние несколько лет проводят и координируют участники движения SaveФОП (лидер Сергей Доротич). Однако, несмотря на сходство слоганов и похожую символику, речь идет об организациях, которые определенное время назад "откололись" от SaveФОП и стали поддерживать отдельные инициативы власти и налогового комитета Рады.

Среди этих структур, в частности, ОО "Фортеця" экс-главы Совета предпринимателей при Кабмине и экс-нардепа от "Блока Кличко" Оксаны Продан, объединение "Альянс РОМБ" экс-главы Госкомпредпринимательства Ксении Ляпиной, ОО "Рада міст. ЗахистФОП" Марины Паянок, ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей" Бориса Эмельдеша, ОО "Разом за майбутнє" (структура партии "За майбутнє", которую финансирует Игорь Коломойский) городского головы Луцка Игоря Полищука.

Накануне акции "конструктивных" ФОПов Сергей Доротич "открестился" от них сообщением на своем телеграмм-канале, назвав организаторов и участников "посіпаками Гетманцева". По словам Доротича, "конструктивные" организации известны тем, что в прошлом году "сдали" под фискализацию микробизнес, согласовав отсрочку введения РРО вместо требований полной отмены таких аппаратов для мелких предпринимателей.

"Целый год "конструктивные" создавали иллюзию работы в Офисе президента Украины и разного рода рабочих группах при ОГА. За почти год этой показухи не наработан ни один законопроект, отменяющий убийственную дополнительную отчетность и дорогостоящее администрирование ФОПов, возникающие вследствие фискализации", — написал Доротич.

По его мнению, акция свидетельствует "о желании подыграть властям и окончательно фискализовать семейные аптеки, мелких ювелиров и реализаторов мелкой бытовой техники, а также расширить список тех, кто может быть фискализован в ближайшее время".

Как отличать "спасателей"

Недавно появилась информация, согласно которой глава комитета ВР по вопросам налогов и финансовой политики Даниил Гетманцев, его заместитель Ярослав Железняк, а также экс-спикер ВР Дмитрий Разумков могут быть причастны к фальсификации текста одного из законопроектов, которые касаются внедрения тотальной фискализации ФОПов. По крайней мере, к выводам о служебном подлоге пришли эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста. Есть все основания полагать, что лоббирование массового внедрения РРО происходило в интересах крупных производителей и импортеров аппаратов. Поэтому нет ничего удивительного, что Гетманцев мог быть заинтересован и в проведении митингов в поддержку законопроектов, фактически способствующих дальнейшей фискализации ФОПов.

Принципиальные расхождения между двумя группами защитников предпринимателей можно отслеживать по законопроектам, которые они поддерживают. Активисты SaveФОП (Доротича) среди прочего поддерживают законопроекты 3853-1, 3853-2, 3993 о внесении изменений в налоговое законодательство для упрощения учета в сфере микробизнеса без РРО и обязательного кешбэка как дополнительной нагрузки на предпринимателей. Кроме того, они также выступают за проект закона 5866 о создании условий для развития физлиц-предпринимателей и повышения прозрачности их деятельности.

Документ, в частности, предполагает, что критерии применения регистраторов расчетных операций должны базироваться на величине стоимости реализуемых товаров (оказанных услуг). При этом необходимо поднять действующие предельные объемы доходов, в пределах которых бизнес может применять упрощенную систему налогообложения, поскольку ныне действующие суммы не отражают реальных изменений в экономике за последние 12 лет, в том числе изменения минимальной заработной платы и уровня налогообложения доходов граждан.

В то же время "раскольники", которые, по мнению Доротича, действуют с подачи Даниила Гетманцева, поддерживают проект закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования порядка ведения учета и применения регистраторов расчетных операций и снижения фискального давления на налогоплательщиков" (предусматривающий переход от широкой фискализации к фискализации отдельных групп риска), наработанный Рабочей группой по упорядочению использования РРО от Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. При этом данный законопроект фактически просто отсрочит внедрение РРО на два года, при этом SaveФОП добиваются именно полной отмены кассовых аппаратов.

Кроме того, такие организации также поддерживают ряд законопроектов, которые активно критикуются в предпринимательской среде и среди профсоюзов. В частности, речь идет о проектах законов 5371 и 5388, которыми устанавливаются новые правила трудовых отношений в сфере малого и среднего бизнеса. Согласно анализу экспертов, законопроекты существенно сузят права работников компаний, увеличат объемы незадекларированного труда, приведут к замедлению роста зарплат и будут способствовать дальнейшей трудовой миграции квалифицированных специалистов за границу.

За пределами предпринимательского движения далеко не все ключевые участники процессов — прежде всего, народные депутаты, чиновники исполнительной власти, местные органы и сами пока еще не примкнувшие к активистам бизнесмены — знают о наличии двух "фракций" "спасения", одна из которых почти неприкрыто работает с Даниилом Гетманцевым, главным фискализатором и автором наиболее одиозных инициатив по закручиванию гаек бизнесу.

Тактика создания "лояльных" объединений и раскола внутри активистского движения — известный прием представителей власти, чтобы взять под контроль любой общественный дискурс. Только вот ФОПы, которые уже с 1 января 2022 года почувствуют на себе всю полноту "заботы" государства о своих кошельках, скорее всего, очень быстро раскусят фальшь и будут еще активнее объединяться вокруг реальных, а не фейковых защитников своих интересов.