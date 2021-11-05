Политика 1 час назад

Нардепы обвинили Разумкова, Гетманцева и Железняка в подделке текста закона о РРО — СМИ

Утверждается, что документ, переданный на подпись президенту, отличается от того, что поддержали депутаты

Нардепы обвинили Разумкова, Гетманцева и Железняка в подделке текста закона о РРО — СМИ Нардепы обвинили Разумкова, Гетманцева и Железняка в подделке текста закона о РРО — СМИ

Народные депутаты Нина Южанина, Антон Яценко и Александр Качура обвинили главу комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, его первого зама Ярослава Железняка, а также бывшего в то время главой Верховной Рады Дмитрия Разумкова  во внесении изменений в окончательный вариант текста законопроекта 2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс, включив в него поправку об отмене книги доходов для физлиц-предпринимателей и переводе ФОПов на помесячную отчетность через регистраторы расчетных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Нардепы отмечают, что указанная поправка  в сессионном зале Рады во время голосования поддержана не была.

По данным РБК-Украина, по инициативе Южаниной, Качуры и Яценко Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз провел экспертизу и подтвердил умышленное подделывание со стороны руководства налогового комитета Верховной Рады текста законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс. 

Речь идет о том, что в окончательный текст законопроекта, который был принят в целом и передан на подпись Президента (закон 786-IX от 14.07.2020 года), были включены нормы, изложенные в поправке 85 Гетманцева — полная отмена Книги доходов и расходов и переход на учет доходов ФОП в бумажном или электронном виде в помесячном разрезе.

"Это означает, что налоговые органы полностью теряют контроль за доходами предпринимателей, а единым способом контроля станет тотальная установка регистраторов расчетных операций (РРО) независимо от вида деятельности", — цитирует РБК-Украина документы, прилагающиеся к экспертизе.

По мнению авторов, эта норма является разрушительной для упрощенной системы налогообложения. "Сторонниками такой разрушительной политики являются заинтересованные в поставке кассовых аппаратов представители больших импортеров-производителей, которые публично поддерживали действия главы комитета", — говорится в материалах.

Также отмечается, что на сегодняшний день Государственным бюро расследований расследуется уголовное производство №42020000000001990 по факту подделки текста законопроекта. Кроме того, авторы записки добавляют, что ранее бывший на тот момент спикером Разумков проводил расследование этой ситуации, однако привлекал к нему заведомо заинтересованных Гетманцева и Железняка. Именно поэтому нардепы Южанина, Яценко и Качура самостоятельно обратились в КНИИСЭ, где эксперты фактически подтвердили служебный подлог.

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