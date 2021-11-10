Два крыла борьбы. Как политики с олигархами "защищают ФОПов" в своих интересах

Движение по защите физлиц-предпринимателей от тотальной "фискализации" через внедрение кассовых аппаратов (РРО) для всех без исключения категорий микробизнесменов является составляющей борьбы за оппозиционный электорат. При этом и "радикальное", и "конструктивное" крыло активистов, похоже, части одного политического проекта, за которым стоит Ринат Ахметов.

С 1 января 2022 года большинство предпринимателей вынуждены будут установить кассовые аппараты и проводить расчеты с покупателями через них. Различные организации по защите предпринимателей почти год проводят акции протеста против внедрения РРО для мелкого бизнеса, поскольку для небольших торговцев установка и обслуживание таких аппаратов являются неподъемными, а порядка трети микробизнесов просто не имеют первичных документов на товар, чтобы выводить его в "белый" оборот.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На минувшей неделе несколько организаций, которые защищают права ФОПов и якобы выступают против повсеместного введения РРО для предпринимателей независимо от объемов их оборотов, провели митинг под стенами Верховной Рады. На плакатах фигурировало название "Захисти ФОП. Рада міст". Это бывшие участники движения SaveФОП, которое возглавляет активист Сергей Доротич. При этом сам Доротич в канун акции открестился от ее проведения, назвав участников и организаторов мероприятия подельниками Даниила Гетманцева — главы Комитета ВР по вопросам налоговой политики и финансов.

Среди прочего, в медиа приводились примеры диаметрально противоположных по направленности законопроектов, которые поддерживают два лагеря расколовшегося движения. В частности, "конструктивисты", лояльные Гетманцеву, поддерживают инициативы по отсрочке введения РРО на два года, в то время как команда Доротича и его сторонники выступают за полную отмену кассовых аппаратов для микробизнеса.

К "лояльным" для власти и при этом подконтрольным Даниилу Гетманцеву организациям журналисты отнесли ОО "Фортеця" экс-главы Совета предпринимателей при Кабмине и экс-нардепа от "Блока Кличко" Оксаны Продан, объединение "Альянс РОМБ" экс-главы Госкомпредпринимательства Ксении Ляпиной, ОО "Рада міст. ЗахистФОП" Марины Паянок, ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей" Бориса Эмельдеша, ОО "Разом за майбутнє" (структура партии "За майбутнє", которую финансирует Игорь Коломойский) городского головы Луцка Игоря Полищука. Последняя вошла в орбиту Гетманцева даже несмотря на то, что ранее "За майбутнє" требовала отставки главы комитета.

Однако, что если "противостояние" — это лишь видимость, и на самом деле обе части движения — это компоненты одной большой игры, за которой стоят оппозиционные к власти силы, заинтересованные, прежде всего, в дестабилизации ситуации в стране, а не в защите предпринимателей от фискального давления? Для такой гипотезы есть несколько оснований.

С одной стороны, как известно, лидер движения SaveФОП Сергей Доротич в мае стал советником по вопросам развития предпринимательства в партии "Украина — наш дом". Формальным лидером и учредителем партии является Борис Колесников, бывший вице-премьер при Викторе Януковиче и младший бизнес-партнер Рината Ахметова. Однако эксперты склонны полагать, что партия — это проект самого Рината Леонидовича, одно из направлений вложения его политического капитала с прицелом на консервативный электорат юга и юго-востока страны. Кроме того, Доротича и SaveФОП официально поддерживает Виктор Медведчук и его крыло ОПЗЖ, их региональные ячейки даже стали объединяться; о договоренностях с движением заявляет один из лидеров партии Юрий Бойко. То есть относительно политической привязки движения именно к пророссийским силам двух мнений быть не может.

С другой стороны, есть все основания полагать, что и за действиями Даниила Гетманцева и его "конструктивным" крылом протестного движения также "маячит" тень Рината Ахметова. Причин считать, что глава налогового комитета отстаивает интересы олигарха достаточно. Среди главных — "волшебное превращение" "ресурсного" законопроекта 5600 из "антиахметовского" в "проахметовский", сопровождаемое комплиментарной риторикой Гетманцева в адрес владельца футбольного клуба "Шахтер". По расчетам журналистов, вместо того, чтобы стать источником пополнения бюджета, 5600, наоборот, сэкономит олигархам, и прежде всего Ахметову, не менее 20 млрд грн в год.

Вместе с экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым Гетманцеву фактически удалось "утопить" всю "антиолигархичность" документа в многочисленных поправках как раз в интересах главного олигарха страны. Ряд поправок Гетманцев подавал в законопроект лично.

Кроме того, недавно Гетманцева и Разумкова также уличили в служебном подлоге, связанном с законопроектом о внедрении тотальной фискализации в интересах производителей кассовых аппаратов. Экспертиза выявила, что на подпись Владимиру Зеленскому отправили текст документа с поправкой, которая была провалена в Раде.

Поскольку никто в политическом истеблишменте уже давно не сомневается, что за партийным проектом Разумкова стоит Ахметов, то несложно предположить, что и Гетманцев, регулярно координировавший свои действия с экс-спикером и не скрывающий сходных с Разумковым взглядов на политические реалии в стране, также является одним из "штыков" олигарха в Раде.

Таким образом, даже если два крыла "защитников" ФОПов на самом деле находятся в идеологическом противостоянии и поддерживают разные инициативы, используют разные методы — "конструктивные" ГО-шки ходят на круглые столы при Совете предпринимательства, а SaveФОП протестует c палатками на Майдане, то в сухом остатке обе колонны двигаются в одном направлении — политических интересов Рината Ахметова и пророссийских сил, которые намерены раскачивать ситуацию в Украине.

Использование "протестного движения" в качестве рычага в переговорах — совсем не новый вид политической борьбы. Формально его эффективность должны подогревать и довольно высокие протестные настроения в стране. Однако вряд ли предприниматели, которые искренне выходят на мороз ради возможности минимально обеспечить свои семьи куском хлеба и крышей над головой, будут счастливы выяснить, что на самом деле в каком бы лагере "защитников" они ни оказались, в результате их протестный потенциал все равно будет использован для политических торгов самого богатого человека страны с оппонентами с улицы Банковой.

Дмитрий Филипенко