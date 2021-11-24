Кассовые аппараты уходят в прошлое: в Украине в два раза выросло количество "касс в смартфоне"

В Украине с начала 2021 года количество программных регистраторов расчетных операций (ПРРО), то есть так называемых "касс в смартфоне", выросло с 67,6 тысячи до 143,6 тысячи. Об этом свидетельствуют данные сервиса по мониторингу госреестров Опендатабот.

Увеличился и процент электронных чеков в общем количестве транзакций. Еще в январе таких чеков было 5%, а уже в начале октября их доля возросла до 10%.

Предприниматели заменяют кассовые аппараты на смартфоны с 2020 года. Обязательную фиксацию расчетных операций между предпринимателем и клиентом через регистратор расчетных операций (РРО) ввели еще в 2014 году.

При этом технической поддержки в то время просто не было. Ее воплощение растянули на долгий период. Только в 2020 году нашли способ вести отчетность, не обязывая предпринимателей покупать дорогие кассовые аппараты. Одно такое устройство стоит от 4 тысяч до 20 тысяч гривен, а обслуживание – 200-300 гривен в месяц. Программное РРО с такими же функциями обойдется всего в 100-200 гривен в месяц.

Несмотря на запуск "касс в смартфоне", число обычных кассовых аппаратов все же увеличивается, но незначительно — на 1,34% с начала года. К отчетной дате их в стране насчитывается около 300 тысяч.

С 2022 года для предпринимателей, работающих на едином налоге, введут новое обязательство — фиксация расчетных операций. Такое требование вводят для того, чтобы контролирующие органы могли обнаружить крупные компании, работающие под маской физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Власти предполагают, что от фискализации выиграет и государство, и потребитель, который без чека не может при необходимости даже доказать факт покупки.

"Более половины нефискализованного малого бизнеса в сфере HoReCa, включая маленькие кофейни и фастфуд на вынос, до сих пор ведут учет продаж в Excel или на бумажке. Такие заведения могут воспринять законодательные требования как возможность апгрейда и подключить ПРРО сразу в связи с системами автоматизации бизнеса. Они помогут с мониторингом продаж, управлением системой лояльности, запуском доставки и контролем краж", — рассказал CEO и соучредитель компании по автоматизации заведений Poster Родион Ерошек.

Он добавил, что часть предпринимателей все еще надеются, что в закон внесут изменения, продолжат тестовый период или фискализация их вообще не коснется.

Он прогнозирует массовые регистрации программных регистраторов на декабрь-январь. При этом эксперт рекомендует регистрировать торговую точку, кассу и ключи ФЛП уже сейчас, пока наплыв не так велик.

Ранее мы сообщали о том, как обязательный учет товарных остатков усложнит жизнь малому бизнесу. Соответствующий закон, который скоро вступит в силу, обязывает предпринимателей вести учет товарных запасов и продавать только те товары, которые отражены в таком учете, а также вести учет лиц, фактически осуществляющих продажу товаров или оказание услуг на хозяйственном объекте ФЛП.