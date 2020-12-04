Общество 1 час назад

SaveФОП: Предприниматели перекрыли центральную часть Киева (ФОТО, ВИДЕО)

Митингующие продолжают требовать отмены РРО для определенных групп предпринимателей

Фото: Суспильне Фото: Суспильне
Фото: Суспильне

4 декабря в Киеве около здания Верховной Рады снова собрался митинг против введения регистраторов расчетных операций (РРО).

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Как сообщается в Telegram-канале Киевской горгосадминистрации, движение перекрыто от Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и Национальной гвардии Украины.

"Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически-разъяснительную работу. Вместе с тем информируем, что в связи с мерами возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами столицы, а поэтому призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации", — сообщили в Нацполиции.

По словам очевидцев, в ходе мероприятия между протестующими и правоохранителями возник конфликт.

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Потасовка с правоохранителями началась из-за того, что предприниматели приняли прохожего за депутата.

При этом, в нескольких метрах от этого события стояли несколько нардепов от "Слуги народа", в частности, Николай Тищенко. 

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отсрочила введение обязательного использования программных регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей второй-четвертой групп до 1 января 2022 года.

Напомним, 17 ноября Рада провалила отсрочку обязательности кассовых аппаратов для ФЛП, протестовавшие тогда предприниматели попытались штурмовать здание парламента.

1 декабря они снова устроили массовую акцию протеста под Радой, а также прошлись по центральным улицам Киева. При этом законопроектом Зеленского, близким по содержанию к принятому в итоге парламентом, протестующие также были недовольны.

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