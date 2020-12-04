SaveФОП: Предприниматели перекрыли центральную часть Киева (ФОТО, ВИДЕО)

4 декабря в Киеве около здания Верховной Рады снова собрался митинг против введения регистраторов расчетных операций (РРО).

Как сообщается в Telegram-канале Киевской горгосадминистрации, движение перекрыто от Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и Национальной гвардии Украины.

"Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически-разъяснительную работу. Вместе с тем информируем, что в связи с мерами возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами столицы, а поэтому призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации", — сообщили в Нацполиции.

По словам очевидцев, в ходе мероприятия между протестующими и правоохранителями возник конфликт.

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Потасовка с правоохранителями началась из-за того, что предприниматели приняли прохожего за депутата.

При этом, в нескольких метрах от этого события стояли несколько нардепов от "Слуги народа", в частности, Николай Тищенко.