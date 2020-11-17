Рада провалила отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП, предприниматели штурмуют ВР (ФОТО)

Верховная Рада провалила законопроект №4313-д, который предусматривал отсрочку кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

Парламентарии не смогли принять этот документ за основу, сообщает "РБК-Украина".

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Указано, что законопроект поддержали лишь 17 народных депутатов.

Перед этим Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады поддержал доработанный законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.

Этот документ предусматривает отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей.

Глава финкомитета Данил Гетманцев рассказал, что в законопроекте произошли существенные изменения. Он обращал внимание, что предыдущая редакция закона не получила поддержки, поскольку отсрочка была прописана для всех ФЛП.

Также, по словам парламентария, в доработанном проекте предлагали значительно смягчить ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упростить отчетность для программных РРО.

Сразу после оглашения результата голосования за отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП протестующие под зданием парламента предприниматели решили пойти штурмом на Верховную Раду.

Таким образом, под Радой вспыхнула массовая драка.

Произошли стычки и задержания некоторых протестующих.

Однако все же силовикам удалось остановить продвижение митингующих ко входу в здание ВР.

Напомним, в начале ноября депутаты отказались поддержать отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП и отправили документ на доработку в профильный комитет.

Как сообщалось, утром 17 ноября в Киеве прошел масштабный протест под парламентом. Под Верховной Радой протестовали предприниматели, выступавшие против введения кассовых аппаратов. Представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция силой пыталась сделать коридор для нардепов.