56% украинцев поддерживают расширение применения РРО в Украине — опрос

80% украинцев убеждены, что выдача фискального чека защищает права потребителя и лишь 16% придерживаются другого мнения. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группой "Рейтинг".

Согласно его результатам 48% опрошенных убеждены, что гарантировать безопасность и качество при покупке товаров и услуг в Украине должен в первую очередь продавец товар или поставщик услуги. 44% считают, что это должны быть государственные органы по защите прав потребителей. Последних относительно больше среди стариков и бедняков.

53% украинцев считают, что расширение количества отраслей, в которых должны обязательно применяться фискальные чеки, приведет к наведению порядка в сборе налогов. В то же время 33% считают, что это усложнит ведение бизнеса. Последних больше всего (55%) среди тех, кто имеет собственный бизнес.

При этом большинство (более 60%) потребителей не готовы покупать товары из группы риска без получения фискального чека. Особенно это касается сложных бытовых приборов и электроники, где тех, кто не готов покупать их без чека более 80%. Также более 70% не поддерживают инициативу отмены фискальных чеков при покупке рисковых видов товаров.

Почти 70% не готовы обращаться с жалобой в Государственную налоговую службу, если продавец не выдал фискальный чек на товар, и получить денежное вознаграждение в размере 100% стоимости товара. Лишь 28% отметили, что могли бы так поступить. По сравнению с результатами опроса в октября 2019 года количество последних респондентов заметно подросло (с 20%).

Также социологи выяснили, что 66% граждан поддерживают законотворческие инициативы власти, искореняющие схемы уклонения бизнеса от уплаты налогов. Четверть же выступает против таких нововведений. Последних относительно больше (около трети) среди бизнесменов или желающих открыть свое дело.

51% опрошенных считает, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) — это скорее наведение порядка в сфере уплаты налогов. В то же время 37% уверены, что это скорее притеснение малого предпринимательства. Особенно это мнение распространено среди ведущих бизнес (63%).

Кроме того, две трети респондентов выразили согласие с утверждением, что усиление контроля государства за деятельностью бизнеса улучшает качество товаров и услуг. Треть украинцев — противоположного мнения. При этом 54% согласны, что качественные товары и услуги могут оказывать только те продавцы, кто честно платят налоги.

Большинство опрошенных поддерживают следующие инициативы: создание приложения вроде Приват24 или Монобанк, которое позволит предпринимателям выдавать кассовые чеки в электронном формате (60%), возможность получать электронный чек при покупках (59%), расширение сферы применения РРО (56%), кэшбек покупателю в размере 100%, если продавец не выдал фискальной чек (55%).

Введение больших штрафов для бизнеса, если товар будет продаваться без чека, поддержало относительное большинство опрошенных украинцев (47%), хотя и значительная часть респондентов выступает против такого нововведения (37%). Особенно критично это воспринимается среди самих предпринимателей.

Опрошенные не воспринимают в большинстве своем такие инициативы власти как дополнительные налоги при покупке смартфонов, телевизоров, планшетов с целью повышения отчисления авторам песен, музыки, фильмов и другой интеллектуальной продукции, равно как и внедрение одноразового декларирования (по ставке 9-10%) гражданами имеющегося у них имущества и средств, из которого уплачены налоги.

Также опрос показал, что лишь 14% имеют установленное приложение "Дія" на своем смартфоне. Еще 11% хотели бы его установить, 51% не имеют и не планируют его устанавливать, а 24% не имеют смартфонов. Среди тех, кто имеет приложение, или же хочет его установить, 68% не против иметь в приложении страницу "Потребитель +" с электронными чеками, гарантиями на товар и списком продавцов, имеющих идентификацию как субъекты хозяйственной деятельности.

При этом 54% украинцев не поддерживают введение всеобщего декларирования доходов для всех категорий граждан с обязательной подачей ежегодной налоговой декларации. 38% такую инициативу поддерживают. Относительно больше их среди жителей Западной Украины, молодежи и более обеспеченных граждан.

Опрос проводился 29 октября — 2 ноября методом личного интервью совершеннолетних граждан из всех регионов. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Отметим, что 4 ноября Верховная Рада провалила голосование по отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей-"упрощенцев" на год. Законопроект отправили на повторное первое чтение. Накануне этого председатель парламента Дмитрий Разумков выражал уверенность, что Рада отстрочит обязательность РРО на год.

Напомним, в сентябре 2019 года Рада сделала обязательным использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса.

Первый этап их введения стартовал с 1 августа, а с 1 января 2021 года их использование для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным. Для всех ФЛП-плательщиков единого налога обязательное применение РРО предусмотрено с 1 апреля 2021 года.