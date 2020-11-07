Украинцы стали меньше ездить на работу и развлекаться — исследование

На сегодняшний день в Украине количество поездок на авто и перемещений пешком, а также посещений массовых мероприятий снижается практически ежедневно.

Об этом свидетельствуют данные трекера восстановления украинской экономики Центра экономической стратегии (ЦЭС), в рамках которого анализируется динамика мобильности украинцев, рынок труда, потребление электроэнергии и платежная активность.

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По информации ЦЭС, за октябрь количество перемещений на машине и пешком в Украине сократилось на 14%, а за последнюю неделю, после того как 19 октября в стране обновили карантинные зоны и большинство регионов стали "оранжевыми", падение составило 4%.

При этом граждане Украины меньше стали посещать и рабочие места (-8%). По мнению экспертов ЦЭС, на эти факты могли повлиять сезонное сокращение активности, новые карантинные меры, а также осторожность граждан.

В то же время с начала сентября также прослеживается спад походов украинцев в места торговли и развлечений: за 2 месяца — -17%, хотя в октябре показатель сохранился практически на том же уровне (-2%).

Исследователи констатируют относительно стабильную ситуацию на рынке труда: после активного сентября за последующий месяц еженедельное появление новых вакансий уменьшилось на 8%.

Кроме этого, украинцы стали размещать резюме (-4% по сравнению с началом сентября). Наибольшее падение по вакансиям коснулось ресторанного и гостиничного бизнеса, а также сферы обслуживания.

Платежная активность населения также остается стабильной: пользование Приват24 и POS-терминалами сейчас пребывает в горизонтальном коридоре. Однако в начале октября наблюдался пик активности пользования Приват24, после чего в течение месяца показатель снизился на 11%. В то же время негативных тенденций по платежам через POS-терминалы в торговых точках физлицами не прослеживается.

Скорректированный на температуру показатель потребления электроэнергии продолжил рост (+3%) и с конца сентября установился на уровне 2019 года, что, указывают в ЦЭС, может свидетельствовать о восстановлении экономики после карантина. С введением жестких ограничений использование э/э выросло на 23%.

"В целом экономика пока переживает карантин без особой реакции. Для того, чтобы отдельно выделить влияние карантина от других факторов (например, сезонности), его следует сравнивать с показателями прошлого года. К сожалению, для большинства источников данных такая опция недоступна, ведь потребность в публикации оперативных данных возникла именно с начала пандемии", — говорится в сообщении ЦЭС.