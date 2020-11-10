Общество 20 минут назад

"Из-за кризиса": украинские работодатели стали чаще искать сотрудников без опыта работы

В последнее время работодатели стали чаще размещать вакансии для претендентов без опыта

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В октябре 2020 года в поисковой системе ua.trud.com зафиксировано максимальное за год количество вакансий с пометкой "без опыта".

Как отмечается, сотрудников без необходимых навыков готовы были принять в самых различных областях: от ресторанного бизнеса до IT.

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По данным исследования, самый значительный рост вакансий в октябре, по сравнению с сентябрем, был зафиксирован для следующих позиций (все — в категории "без опыта"): официантка (+980%), кальянщик (+890%), авиакассир (+869%), оператор call-центра (+780%), автомойщик (+690%), бортпроводник (+677%), монтажник (+657%), сварщик (+553%), полицейский (+489%), делопроизводитель (+453%), менеджер по персоналу (+423%), web-программист (+389%).

Тенденция, по-видимому, связана с тем, что сегодня, в кризисных условиях, работодатели склонны приглашать к сотрудничеству специалистов с минимальными ожиданиями по зарплате и условиям сотрудничества — а ими, как правило, являются соискатели без опыта.

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Кроме этого, в прошлом месяце наблюдалось увеличение количества вакансий для профессий в строительстве (строитель-отделочник, монолитчик, кровельщик), торговле (продавец фруктов и овощей, торговый представитель продуктов питания, менеджер по продажам бытовой техники), производстве (разнорабочий, рабочий на производство).

Напомним, по состоянию на июль 2020 года, согласно официальным данным, работу потеряли порядка 368 тысяч украинцев. Однако при оценке реальной ситуации на рынке труда эта цифра является условной нижней границей.

По результатам социологических исследований, за время наиболее жестких ограничений безработными стали 2,8 млн человек.

Еще 3,1 млн столкнулись со скрытой безработицей — отпуском за свой счет или сокращением уровня заработной платы

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