Политика и экономика 20 минут назад

По программе "5-7-9%" бизнес получил более 12,5 млрд грн кредитов — Минэкономики

За последнюю неделю банки-участники программы подписали 259 договоров на сумму 519 млн грн

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 5 373 займов на общую сумму в 12,7 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, из этой суммы 9,1 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 2,4 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,1 млрд грн — антикризисные кредиты под 3%.

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При этом, за последнюю неделю банки-участники программы подписали 259 договоров на сумму 519 млн грн.

По информации Минэкономики, больше половины от общей суммы, а именно 61% заключенных за неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов.

Самыми активными участниками программы остаются предприниматели из области сельского хозяйства (57%), торговли и производства (16%), а также промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами являются Львовская, Харьковская и Одесская области.

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Напомним, что 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 19-ю банками: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Банк "Львов", Банк "Альянс", Кредобанк, Банк "Восток", Райффайзен банк Аваль, ТАСкомбанк, Альфа-банк, "Глобус", Мегабанк, Поликомбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Кредитвест Банк, Агропросперис Банк.

В марте Кабинет министров повысил лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

А в апреле правительство расширило госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. 

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