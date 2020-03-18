Расширена программа "Доступні кредити 5-7-9%": увеличили сумму кредита и добавили цели

Правительство расширило государственную программу поддержки "Доступні кредити 5-7-9%".

За месяц с начала старта программы (3 февраля этого года) было выдано 97 кредитов на сумму 66,11 млн грн. Внесенные Кабмином 18 марта дополнения дают возможность стать ее участником большему количеству предпринимателей.

Какие дополнения внесли:

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1. Максимальная сумма кредита увеличена с 1 млн 500 тысяч гривен до 2 млн гривен.

2. Расширен список инвестиционных целей, на которые могут быть даны кредиты. К тем что уже были добавлены такие, как приобретение нежилой недвижимости и пополнение оборотных средств.

3. Новые правила позволяют предоставлять кредиты бизнесу, который работает по франшизе.

4. Смягчены условия восстановления уплаты компенсации процентов в случае погашения субъектом предпринимательства задолженности без проведения процедуры реструктуризации.

На эту программу в бюджете текущего года предусмотрено 2 млрд грн. Этих средств хватит на покрытие разницы кредитных ставок для примерно 50 тысяч заемщиков и 20 млрд грн кредитных средств. Согласно механизму государственных гарантий, Фонд развития предпринимательства должен покрывать для действующего бизнеса 50% суммы кредита, а для нового бизнеса (стартапов) — 80% от суммы кредита.

Задача программы — усилить конкурентоспособность отечественного микро- и малого бизнеса, создать новые рабочие места, вернуть трудовых мигрантов. По предварительным расчетам, программа будет способствовать созданию около 90 тысяч новых рабочих мест. По предварительным оценкам правительства, принять участие в этой программе смогут около 50 тысяч заемщиков.

Кроме предоставления доступных кредитов программа готова научить тысячи предпринимателей и новичков, как эффективно начать или масштабировать собственное дело. Будут проводиться бесплатные обучающие программы для новичков.

Те, у кого уже есть свое дело, смогут принимать участие в уже существующих программах в бизнес-школах и инкубаторах, где узнают не только о том, как составить бизнес-план, но и смогут повысить предпринимательскую компетенцию по маркетингу, продажам, работе с клиентами и управлению персоналом.

Подробней о том, какие банки дают кредиты в рамках программы и на каких условиях, а также все об образовательном блоке для предпринимателей, читайте в спецпроект в Delo.ua в партнерстве с Офисом развития МСП.