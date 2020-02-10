Доступні кредити — інвестиційна ін'єкція для економіки

Ви та ваші знайомі хоча б раз в житті точно обмірковували старт власної справи. І скоріш за все зупинялись на етапі пошуку головної складової — грошей. Вони є фундаментом для початку та розвитку власного бізнесу. І вони, на жаль, дорогі в Україні. Доступ до фінансових ресурсів — одна з топ-3 проблем українських підприємців. Отже, 3 лютого Уряд дав старт програмі "доступних кредитів 5-7-9%". Ми в рази знижуємо вартість грошей для бізнесу і стимулюємо розвиток сегменту мікро- та малого підприємництва, який є основою успішної економіки.

Наразі вже передбачено 2 млрд грн на цю програму в бюджеті поточного року — за нашими розрахунками, цих коштів вистачить на покриття різниці кредитних ставок для приблизно 50 тисяч позик українцям та 20 млрд грн кредитних коштів.

Півсотні тисяч потенціальних нових та зростаючих мікробізнесів за рік. Гроші будуть виділятись і надалі: формування нової бюджетної декларації передбачатиме збереження та розширення цієї ініціативи. Її мета — нові робочі місця, виконання програми імпортозаміщення, повернення трудових мігрантів та внутрішні інвестиції.

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Гроші за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видаються банками-партнерами строком до 5 років. Залежно від дати заснування вашого бізнесу, його розміру та кількості створених робочих місць, діють різні відсоткові ставки. Позичити можна до 1,5 млн гривень задля придбання нового обладнання чи модернізації існуючого, транспорту, ремонту приміщень.

Ця програма доповнила вже існуючу потужну екосистему підтримки українського мікро- та малого бізнесу, основними компонентами якої є інформація, інновації та фінанси — основа для реалізації ваших ідей.

Україна — країна можливостей, для вашого бізнесу зокрема. Якщо ви підприємець з досвідом — вже знаєте, що таке точка беззбитковості, бо успішно пройшли її, та знаєте, як уникнути дефолту — окрім отримання додаткового фінансового ресурсу держава допоможе отримати досвід та знання для реалізації цих планів, захистить від рейдерства та підтримає вихід на міжнародні ринки. Ви можете знайти нових покупців на Prozorro, там держава щомісяця робить закупівлі вартістю до 200 тисяч грн на загальну суму у пів мільярда грн. Офіс з просування експорту за минулий рік успішно співпрацював майже з 3,5 тисячами українських підприємств, більшість з яких це мікро- та малий бізнес. На сайті можна відстежувати графік торгових місій та брати участь в конкурсних відборах.

Якщо ви новачок — уряд надає безкоштовну інформаційно-консалтингову підтримку.

Вже цього місяця розпочнемо проведення семінарів, з якими плануємо 10 турів містами України. Наступного місяця стартує навчальна програма підтримки новачків. Можна також брати участь в існуючих програмах у бізнес-школах та інкубаторах. Програма готова навчити тисячі підприємців і новачків, як ефективно розпочати або масштабувати власну справу.

Вся корисна інформація для підприємців тут

Всі ці елементи екосистеми розвитку економіки мають у своєму ланцюгу послідовних дій фінансову складову. Саме через неї раніше могли спіткати невдачі підприємці. Відтепер є реальна можливість бізнесу отримати дешеві гроші, а економіка отримає потужну ін'єкцію внутрішніх інвестицій. Саме це наразі потрібно державі для нарощування темпів розвитку та зростання добробуту українців.