"Доступные кредиты 5-7-9%": на развитие бизнеса предприниматели получили более 66 млн грн

По состоянию на 2 марта, благодаря программе "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 97 кредитов на общую сумму 66,11 млн грн, а десятки предпринимателей получили возможность развить уже имеющийся у них бизнес.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, программа оказалась очень востребованной. Так, только в течение последней недели февраля количество заявок на участие в программе выросла на 145% с 6 тысяч 190 (на 20 февраля) до 15 тысяч 190 (на 26 февраля).

Популярности программы способствовала презентация в регионах: ее официально представили предпринимателям Харькова, Запорожья, Тернополя, Винницы и Одессы.

За первый месяц Фонд развития предпринимательства, который реализует программу, заключил договоры о сотрудничестве с государственными банками "Укрэксимбанк", "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк", а также с коммерческими банками ПУМБ и "Львов".

Кроме того, в качестве уполномоченных банков отобраны "Альфа-банк", "Кредобанк" и "ОТП Банк", сотрудничество с которыми поддержал Совет Фонда. Договоры с этими банками заключат в ближайшее время.

Также уже заключены первые договоры о частичных кредитные гарантии — с "Укргазбанком" и "Приватбанком". Этот новый элемент "Доступных кредитов 5-7-9%", который с начала марта расширяет круг предпринимателей, которые смогут воспользоваться программой.

"Фонд развития предпринимательства активно работает для дальнейшего улучшения условий программы. Фонд учел запросы и предложения уполномоченных банков и подготовил на их основе изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением КМУ от 24 января 2020 года №28. Эти изменения, в частности, предусматривают увеличение максимальной суммы кредита до 2 млн грн, расширение инвестиционных целей, на которые могут быть предоставлены кредиты, просмотр расчета процентной ставки и увеличение уровня максимальной суммы оплаты по гарантии Фонда", — отмечают в Минфине.

Напомним, ПриватБанк первым в Украине открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса "Доступні кредити 5-7-9%". Сегодня финучреждение подписало соглашение с Фондом развития предпринимательства.

Как известно, 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса. В частности программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.

В начале февраля в Украине один из государственных банков выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Отметим, что задача программы "Доступные кредиты 5-7-9%" — усилить конкурентоспособность отечественного микро- и малого бизнеса, создать новые рабочие места, вернуть трудовых мигрантов. По предварительным расчетам, программа будет способствовать созданию около 90 тысяч новых рабочих мест.

В рамках этой программы государственная компенсация по кредиту позволяет предпринимателям получить финансирование в национальной валюте по процентным ставкам 5, 7 или 9 процентов годовых. Кредиты предоставляются бизнес-клиентам с выручкой до 50 млн грн.

По предварительным оценкам правительства, принять участие в этой программе смогут около 50 тысяч заемщиков.