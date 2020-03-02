Підприємцям не варто боятися брати кредити під 5-7-9% — заступник міністра економіки

Побоювання учасників державної програми компенсації "Доступні кредити 5-7-9%", за якою держава обіцяє компенсувати підприємцю частину кредитного навантаження, щодо того, що держава на якомусь етапі перестане здійснювати компенсацію відсотків і весь кредитний тягар впаде на плечі самого підприємця, намагався розвіяти у ході панелі "Фінанси" на GET Business Festival 28 лютого заступник міністра розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства України Дмитро Романович.

"По-перше, 2 млрд гривень, які були виділені на цей рік (на компенсацію банкам відсоткової різниці за доступними кредитами — Delo.ua), розраховувались, виходячи із тих ставок по кредитах, які були в банках на початок року. Зараз ми бачимо як Національний банк України знижує облікову ставку, в результаті чого кредитування стає дешевшим. Якщо раніше держава компенсувала від 22% до 5%, то тепер це від 18% до 5%. Це дозволяє збільшити саму кількість виданих за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" кредитів", — зазначив заступник міністра.

Також Романович розповів, що вже зараз відбувається планування Державного бюджету на наступні 3 роки. "Держава переходить на середньострокове планування, і гроші в держбюджеті закладаються одразу на 3 роки. Підтвердження цього є і від парламентського бюджетного комітету і від Міністерства фінансів. Тобто, гроші на програму "Доступні кредити 5-7-9%" також будуть закладатися на 3 роки", — проінформував Дмитро Романович.

Не боятися підприємців залишитися сам на сам із кредитним навантаженням, за словами заступника міністра, стимулювати має і той факт, що сама програма "Доступні кредити 5-7-9%" передбачає перерахунок грошей банкам від держави заздалегідь. "Якщо щось теоретично може статися, то це буде відомо банкам задовго до того. Це також дає можливість для убезпечення для банку і підприємця від того що щось станеться", — сказав Романович.

На допомогу підприємцям, які хочуть узяти в банку кредит за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", за словами Дмитра Романовича, має прийти і запущений в Україні державний механізм кредитних гарантій для підтримки бізнесу — він покриває нестачу застави і надає можливість отримати кредит тим підприємствам, які здійснюють діяльність з використанням орендованих основних засобів і не мають альтернативних видів застави, наприклад, підприємствам сфери послуг або інших.

Зазначимо, згідно механізму державних гарантій, Фонд розвитку підприємництва має покривати для діючого бізнесу 50% суми кредиту, а для нового бізнесу (стартапів) — 80% від суми кредиту.

Ще одній проблемі — проблемі кредитування комерційної нерухомості — яка була озвучена одним із учасників панелі "Фінанси" на GET Business Festival, також може бути знайдене рішення.

"Уряд у співпраці із НБУ і державними і комерційними банками активно працює над доступністю кредитування. Зараз, зокрема, це доступність іпотечного кредитування. Ми, звісно, не можемо вказувати банкам, що саме вони мають кредитувати, проте уряд працює над зменшенням ризиків кредитування — це питання захисту прав власності (адекватне відображення інформації у реєстрі). Зниження ставки рефінансування НБУ посилює у банків апетит до ризику. Загалом, весь комплекс робіт зможе в перспективі вирішити будь-які проблеми кредитування", — зазначив Романович.

Разом з тим, заступник міністра порадив тим, хто зіштовхнувся із проблемою кредитування комерційної нерухомості у одному банку звертатися до іншого банку, оскільки, за його словами, є банки, які комерційну нерухомість зараз кредитують.