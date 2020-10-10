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Банки 60 минут назад

Кабинет министров изменил условия кредитования бизнеса под 5-7-9%

Изменения касаются повышения максимального уровня годового дохода предпринимателей до эквивалента 10 млн евро и исключения требования об обязательной прибыльности действующего бизнеса

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства, согласно которому реализуется программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение было принято 9 октября на заседании Правительства.

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По информации Минфина, внесенные изменения касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключение требования об обязательной прибыльности действующего бизнеса — решение будут принимать банки-кредиторы.

Кроме этого, изменения предусматривают расширение целей использования кредитных ресурсов с возможностью приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.

"Внесенные в программу изменения расширяют возможность воспользоваться ею как субъектами хозяйствования указанных индустрий, так и фермерскими и сельскохозяйственными хозяйствами, имеющим убытки из-за нынешней засухи. Программа уже показала свою эффективность в кризисных условиях. Ведь, как показывает статистика, более 70% гривневых кредитов, которые были выданы банками с февраля по август этого года, были выданы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%"", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 19-ю банками: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Банк "Львов", Банк "Альянс", Кредобанк, Банк "Восток", Райффайзен банк Аваль, ТАСкомбанк, Альфа-банк, "Глобус", Мегабанк, Поликомбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Кредитвест Банк, Агропросперис Банк.

По состоянию на 5 октября этого года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже заключено 4 127 кредитных договоров на общую сумму 9,82 млрд грн.

Напомним, что 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

В марте Кабинет министров повысил лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

А в апреле правительство расширило госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. 

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