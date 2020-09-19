В Минфине рассказали, сколько денег бизнес получил по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

С начала действия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" представителям малого и среднего бизнеса выдано кредитов на сумму около 8 млрд грн.

Об этом в эфире одного из каналов заявил министр финансов Сергей Марченко, передает "Укринформ".

"Уже предоставлено 8 млрд грн, это более 3 тысяч кредитов предоставлено по этой программе ("Доступные кредиты 5-7-9%" — Delo.ua) малому и среднему бизнесу", — сказал Марченко.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) заявили, что за полгода действия государственной программы доступных кредитов "5-7-9%" почти каждому четвертому украинскому предпринимателю, а именно 27%, отказали в участии в ней.

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По информации ЕБА, удалось получить кредит только 11% опрошенных, а 10% все еще ожидают решения по их заявке.

Еще 25% только планируют подаваться на участие в программе, 16% — не планируют из-за несоответствия критериям, а 11% — из-за отсутствия заинтересованности.

Напомним, что 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

В марте Кабинет министров повысил лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

А в апреле правительство расширило госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн.